Dalma contra Oliva: "Te la pasás hablando del velorio y no fuiste ni una vez al cementerio"

Rocío Oliva, la última pareja de Diego Maradona, estuvo invitada en el programa Informados de todo y sus declaraciones no le cayeron nada bien a Dalma Maradona, una de las hijas del exfutbolista. Apenas Oliva terminó su entrevista, Dalma publicó una serie de tuits donde atacaba a la expareja del astro argentino.



En esa catarata de mensajes furiosos, Dalma le exigía a Oliva que dejara de hablar de su familia e incluso le dedicó una frase lapidaria. "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio", escribió.



La furia de Dalma llegó luego de que Oliva hubiera dado detalles íntimos sobre su convivencia con Maradona en Dubai. A su vez, a la hija del futbolista le molestó que Oliva haya deslizado su punto de vista sobre algunas cuestiones de la relación entre Maradona y sus hijas.



"No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar porque si no lo querías ver en vida, para qué ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella)", comenzó Dalma.

Uno de los momentos más picantes de la entrevista con Informados de todo fue cuando le preguntaron a Oliva sobre el por qué de la ausencia de Maradona en el casamiento de Dalma, en 2018. Ella respondió que el faltazo de Maradona tuvo que ver conque Dalma "no invitó a las hermanas" de Diego. "A mí, él me dijo: 'Para qué voy a ir si no conozco a nadie y encima no voy con mi mujer. ¿A qué voy a ir?'", contó.



"Diego lo tomó el tema como 'no me llamás nunca, no me ves nunca, pero para tal día sí'", agregó Oliva, que cuando le preguntaron si Maradona sentía que sus hijas no lo llamaban o no le prestaban atención, contestó: "Sí, muchas veces sí. Lamentablemente".



Apenas se enteró de sus comentarios, la hija de futbolista escribió en Twitter: "Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...".

Por último, Dalma escribió: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABALR DE LA TUYA... Me pudriste..."