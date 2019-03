Dalma Maradona fue mamá y mandó un saludo a los flamantes "tíos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dalma Maradona y Andrés Cardarello se cconvirtieron en la noche del martes en padres de Roma, su primera hija. El nacimiento se produjo apenas pasadas las 23, en el Sanatorio de Los Arcos, en Buenos Aires.

Pese al hermetismo de la familia, se supo que la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe llegó en la tarde de ayer a la clínica con algunos malestares, y los médicos habrían recomendado, luego de evaluarla, que lo mejor sería adelantar el parto. Finalmente, la pequeña llegó por cesárea, según confirmó la agencia de noticias Télam.

Bienvenida Roma de mi ❤️! Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz! Gracias a todos por tan lindos deseos y tanto amor! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 13 de marzo de 2019

Maradona y Cardarelli contrajeron matrimonio el 31 de marzo pasado y, en septiembre, fue ella quien dio a conocer la noticia de que se convertirían en padres. "¡Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida! ¡No será la primicia de nadie porque, por suerte, pudimos guardar el secreto para estar seguros que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros lo que demos semejante noticia!! ¡Tampoco quiero

mentir cuando me pregunten, por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser 3!", decía el texto publicado en la cuenta de Instagram de la actriz, que estaba acompañado por una foto de su marido besándole la panza.

"¡Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo! ¡Tan buscada, tan deseada y tan amada, bebita linda! ¡¡¡Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo!!!", cerraba, confirmando así que se trataba de una niña.

Tiempo después, Dalma dio a conocer los miedos que le provocaba la idea del parto. "Me da pánico, quiero que me den todo para no sufrir. Igual, me gustaría intentar el parto natural", dijo, entrevistada en Cortá por Lozano."Mi hermana tuvo parto natural,¡y en un minuto! Espero tener la misma suerte. En realidad, yo pienso que nací con 4.320 kilos y eso me asusta bastante. Y Andrés no era un bebé pequeño. Me van a partir (entera). Si me preguntás por el parto, me da miedo todo", concluyó.

La tranquilidad de Dalma se vio interrumpida la semana pasada, cuando el abogado Matías Morla dio a conocer la noticia de que Diego Maradona era padre de, al menos tres jóvenes nacidos en Cuba. Fiel a su estilo, la actriz de Campanas en la noche, recurrió a su cuenta de Twitter. "¡Pero por favor! Estoy a punto de parir, NO ME ENTRAN LOS CORPIÑOS... ¿y ustedes pretenden que piense en otra cosa? No puedo Juan Carlos, perdón Mabel, ¡pero ACÁ SE HABLA DE LO IMPORTANTE!", escribió en relación a su embarazo, luego de lanzar algunos dardos contra el representante legal del

exfutbolista.

"Nadie piensa que Dalma está por ser mamá, solo en hacer daño. No necesito que me defiendan a mí. Necesito preservar a Dalma en estos momentos y nadie se da cuenta", apuntó luego Villafañe, también desde las redes sociales.



"Tíos"

Una vez que se convirtió en madre, Dalma se hizo eco de las novedades sobre la paternidad de su papá, que tendría cuatro hijos cubanos. Al respecto, la actriz se acordó de todos los "tíos", que ya serían ocho, pero aclaró que se refería a los "tíos postizos de Twitter".

“Me despierto” (en realidad agarro el teléfono porque no dormí NADA) y tengo solo mensaje de amor para mi hija de todos los tíos y tías postizos de Twitter! Nunca me voy a cansar de agradecerles, es por eso que comparto nuestra felicidad con ustedes!!!", escribió la actriz.