Dalma Maradona, furiosa tras el documental sobre el Diez: "¿Qué espera la justicia?"

El domingo, Infobae estrenó un documental de media hora sobre el último período de vida de Diego Armando Maradona. Allí, entre testimonios, fotos y sobre todo, muchos audios de WhatsApp del abogado Matías Morla, el médico Leopoldo Luque y el kinesiólogo Nicolás Taffarel, se reconstruyeron las semanas previas al fallecimiento del astro del fútbol.

El especial refleja la falta de cuidado que tuvo el entorno que se hizo responsable del Diez en sus meses finales, y deja en evidencia cómo no controlaban sus adicciones y cómo el exfutbolista, fallecido en noviembre de 2020, vivía sometido a un exceso de sustancias que nadie controlaba.

Infobae se valió de un montón de material que está siendo investigado por la Justicia argentina, en la causa que busca comprobar si hubo negligencias o mala praxis en los cuidados de Maradona.

"No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo INFOBAE... Pero como dicen que hay audios de Mati creo que no me voy a poder resistir!", escribió en su cuenta de Twitter una de las hijas del Diez, Dalma Maradona. Finalmente lo vio y volcó su furia en las redes sociales.

Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

"Cuánto falta para que (el doctor Leopoldo) Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUÉ ESPERA LA JUSTICIA???", reclamó Dalma y siguió con su descargo. "Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que el no tenia nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...", remató.

Además, a una seguidora que le dijo que sí había visto el especial y que si estuviera en su lugar, iría hasta las últimas consecuencias, respondió: "Quédate tranqui que voy a ir hasta el final...".

Al momento, los imputados en esta causa son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la enfermera Dahiana Madrid, el enfermero Ricardo Almirón, la también médica Nancy Forlini y Mariano Perroni, que coordinaba a los enfermeros.