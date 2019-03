Dalma Maradona explicó por qué su hija se llama Roma y no la quiere mostrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de dar el sí junto a Andrés Caldarelli el año pasado, Dalma Maradona, la hija del exfutbolista, se convirtió en mamá. La llegada de su amada Roma fue hace apenas dos semanas, pero ya está viendo cómo se va transformando su día a día. Sobre esto y otros temas, la joven habló con el programa de radio El espectador y, además, hizo especial hincapié en su decisión de no querer mostrar a su hija en las redes sociales, pese a las críticas que recibió.

"Me llama mucho la atención que les moleste tanto que no la muestre. Además yo ya lo tenía decidido con mi marido cuando quedé embarazada. También es algo que me pasó a mí, que no tuve esa posibilidad de decidir", dijo y agregó: "No es algo que reprocho, pero me gustaría que sea algo que mi hija pueda decidir y, mientras tenga la opción, preservarle esa intimidad".

Sobre el parto, reveló: "Yo tenía fecha para el 15 de marzo. Después me dijeron que se podía extender hasta el 21 y, al final, el 12 tenía control, y resulta que tenía la presión muy, muy alta, sin darme cuenta. El doctor me dijo: ´Cambio de planes, tranquila, andá a tu casa, bañate, relajate y nos vemos en los Arcos´".

En ese momento, contó, se puso a llorar de los nervios, pero él la tranquilizó: "Son lágrimas de felicidad porque a partir de hoy van a ser papá y mamá". Al principio, sumó, no caía en la situación porque, como había tenido un embarazo tranquilo, pensaba que tendría un parto natural. Pero, al tener la presión tan alta, el médico les explicó los riesgos, por lo que decidieron ir a cesárea. "Intentamos inducirlo, el médico me dijo que la bebé se estaba cansando y ahí le dije: ´Sácala´", detalló.

Lo que siguió fue darle la noticia a la familia. Apenas se fue de esa consulta, Dalma llamó a su mamá, Claudia Villafañe , y le dijo que iba a ser abuela en horas. "No entendía nada porque, de verdad, fue muy repentino. No había tenido ni un síntoma. Entonces nadie se lo esperaba, no había explicación. Encima yo estaba muy asustada. Nunca me había operado de nada. Las veces que me saqué sangre fue por el embarazo, todo era muy nuevo", relató.

Sobre Roma, remarcó: "Es una santa, pero come cada 3 horas y la tengo que despertar". Así que aunque está feliz con la llegada de la niña, aseguró que es "duro" y que nadie le había dicho que "no se duerme más". También aprovechó para contar cómo surgió el nombre de la su primogénita: "Me había olvidado de que cuando lo conocí a Andrés y nos pusimos de novios, le dije que mi primera hija se iba a llamar Roma. Después pasaron casi siete años y teníamos otros nombres. A él le gustaban unos que a mí no me gustaban y no nos podíamos decidir. Y fue muy lindo porque el día que me dicen que me tenía que internar, que yo me pongo a llorar y estaba reasustada, Andrés viene y me dice: ´bueno, es Roma´. Y me recordó que era el nombre que yo quería cuando nos conocimos y así quedó Roma Maradona Caldarelli", concluyó.

También hizo referencia al rol de Claudia como abuela. "La abuela es un charco de baba total. Me está ayudando un montón y más ahora que Andrés empezó a trabajar. Es el mejor ejemplo de mamá, la mejor madre del mundo y la tiene clarísima: si Roma llora, la agarra y deja de llorar", contó.