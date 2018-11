"Dale campeón": La euforia de Petinatti tras conocer los datos de audiencia

Orlando Petinatti abrió la emisión de este jueves de Malos Pensamientos de una manera diferente. Con la canción We are the champions de fondo, el licenciado celebró los resultados de los registros de audiencia realizados por el Buró de radio y que se dieron a conocer el miércoles.

"La nueva medición de audiencia posiciona a Malos Pensamientos como el programa de radio mas escuchado del país, entre todas las radios y todos los horarios", destacó. Luego, mientras se escuchaba Dale campeón, puntualizó que "una vez más (Malos Pensamientos) es el programa es el preferido de la mayor audiencia llegando a un pico récord de 5,1 puntos".

Fiel a su estilo políticamente incorrecto, Petinatti también leyó al aire la audiencia de sus competidores: "En este horario, los colegas de Océano marcan 1,0 y los colegas de Del Sol marcan 1,7. Malos pensamientos marca 5,1", celebró. Al momento de ese comentario, un efecto de sonido aportó: "chupen, giles". Más tarde, Petinatti volvió al tema e ironizó: "¿5,1 contra 1,7?, ¿cuántos son ellos?".

Y analizó: "En la mañana, el que marca más hace 2 puntos y algo. Nadie marca 3 ni 4. Malos Pensamientos marca 5". "Es como salir campeones, como ganar la Libertadores, es como ganar el Mundial", expresó eufórico el emblemático conductor.

"Queremos agradecerle a la mejor audiencia del mundo, que vuelve a preferirnos. Estamos creciendo una vez más y nos despegamos de todos los colegas, mucho más que el año pasado. Esto es hacer un programa con humor trabajando seriamente", desarrolló orgulloso.

Petinatti hacía referencia a la nueva medición de audiencia anual encargada por el Buró de Radio del Uruguay y realizada por la empresa Mediciones y Mercado. Los resultados fueron oficializados el miércoles y posicionaron a Malos Pensamientos como el ciclo más escuchado de la radio con un promedio de 62.664 oyentes en las cuatro horas de programa a través de Azul FM.

La medición se realizó sobre la población mayor a 12 años que reside en hogares particulares de Montevideo y Zona Metropolitana, y refirió a los meses de agosto y setiembre de 2018.

