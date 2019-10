Daiana Abracinskas se queja de la "mala memoria" de los uruguayos y abre polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Además de la democracia, hoy ganaron el individualismo, el pensar en uno mismo y no el bienestar general, el "no me toquen el bolsillo", el seguir generando diferencias sociales y brechas económicas, el 46% pensando en que la reforma es la forma. No hay mucho que agregar".

Con ese mensaje, Daiana Abracinskas abrió el debate en su cuenta de Twitter sobre los resultados de las elecciones del domingo. Varios seguidores cuestionaron el razonamiento y ella respondió a todos.



Luego, Abracinskas dio retuit al comentario: "Que fruto venenoso el clase media que se compró su primer auto, viajó a Punta Cana y ahora se cree clase alta y vota a la Derecha". Y añadió: "Así es... increible pero eso muestran estos números. Que poca memoria tenemos los uruguayos... quedó claro hoy".

En otros tuits, remarcó que el Frente Amplio obtuvo el 40% y que la oposición tiene que "asociarse con el enemigo de siempre para ganar". "Esta bien. Ojalá gane quien gane el Uruguay siga mejorando. El pueblo decidirá", continuó.

