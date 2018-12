Daiana Abracinskas molesta porque pusieron su foto en Tinder

La periodista Daiana Abracinskas descubrió que una persona estaba usando una foto suya como perfil en Tinder, la red social de las relaciones. Su "nombre" es Sandra y da una edad de 45 años, bastante menos por cierto que la de la comunicadora y abogada.

"Alguien con poca vida se ocupó de poner mi foto en Tinder... obviamente no me llamo Sandra ni tampoco uso la aplicación... pero lo que más me molesta es que me pongan 45 AÑOS", escribió Daiana en Twitter.

No es la primera vez que le sucede algo así a la conductora, según reportaron algunos de sus seguidores.