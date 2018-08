Daiana Abracinskas habló de sus diferencias con Sonsol: "No nos hablamos"

Daiana Abracinskas visitó este miércoles el ciclo radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal), donde abordó todos los temas de su vida y carrera. Consultada por su relación con Alberto Sonsol, compañero suyo en las transmisiones de básquetbol, la periodista fue determinante: "No nos hablamos".

"Somos compañeros de trabajo. No nos dirigimos la palabra. Hacemos las transmisiones desde lugares separados. Yo estoy en campo de juego, pero no me siento en la mesa con él. Periodísticamente me parece excepcional", dijo.

La conductora de Algo contigo argumentó que las diferencias con Sonsol refieren a algunas discusiones al aire pero la más dura fue fuera del aire. En particular citó diferencias de opinión en partidos en las canchas de Atenas y de Tabaré.

"Pero el detonante que llevó a la ruptura personal y laboral fue con los micrófonos apagados", dijo sin dar más detalles.

