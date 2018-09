Dady Brieva dijo que le desea "lo peor" al gobierno de Macri y Delgrossi reaccionó

Dady Brieva siempre se definió como un peronista acérrimo y el sábado, en Podemos hablar (Telefe), el humorista cargó contra el gobierno de Mauricio Macri al que le deseó que termine su mandato, pero le deseó a los argentinos que pasen mal. ¿El motivo? "Para que la gente no lo vuelva a votar más".

Así, sin vueltas, el integrante del trío Midachi decidió opinar sobre la crisis argentina cuando no tenía planeado hacerlo. De hecho, Brieva se mostró descolocado cuando Andy Kusnetzoff le pidió que se refiriera a la situación que atraviesa la economía argentina. "Si vos me invitás solo —arrancó Dady—, yo digo todo lo que pienso sobre Macri. Pero si me invitás con los chicos —continuó—, me siento incómodo porque sé que piensan distinto", en alusión a sus compañeros Miguel Del Sel y Chino Volpato.

Sin embargo, el humorista hizo su breve y contundente descargo sobre la actualidad del Gobierno."Tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir, no lo dijeron. Prometieron un montón de cosas, no cumplieron ninguna", arrancó. Y agregó: "Pienso que están mintiendo. Son unos grandes cínicos. Y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos".

Al respecto, según reproduce Clarín, Brieva realizó una comparación futbolística. "No quiero que se vayan. Quiero que se queden, como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y 'tribuneados', y el árbitro dice 'No, quedate hasta el final, hijo de put..., así la gente se da cuenta que jugás mal'".

Y concluyó: "Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal, para que compremos más espejitos de colores".

Mirá el video y la opinión del actor local, Diego Delgrossi, que se hizo eco de los dichos del intérprete argentino con la siguiente refelxión: "'Quiero que la pasemos mal'.'Pasemos' (?) Este Artista (aclaro: por su trabajo) tiene millones de U$S en propiedades,ahorro e inversiones.Cuando un Pueblo pasa mal, sufre el que menos tiene. No deseo eso a ningún país del mundo, menos al mío,aunque gobierne quien no voté'".