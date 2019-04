Dady Brieva denunció una "operación" luego de su crítica al gobierno de Macri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Dady Brieva dijo "quiero que se queden hasta el final y que la pasemos mal", en relación al actual gobierno y a los argentinos, sus declaraciones se replicaron por todos los medios y fue muy criticado.



Sucedió en la mesa del programa PH que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe el año pasado y este sábado volvió a ratificar sus dichos en el mismo lugar. El humorista afirmó que no se arrepiente de nada, que a él no se le "escapan las palabras" y que lo que pasó "fue una operación".

¿Cómo viviste el día después?, le preguntó Kusnetzoff. "Fue una operación: lunes 10 de septiembre, 17 programas hablaron de mí y le dedicaron 3 horas 45 minutos de programación, en canales abiertos y de cable, y unos 64 periodistas hablaron del tema", respondió el integrante de Midachi y defensor del kirchnerismo. "Hice un relevamiento", afirmó.



"Debo tener un lugar de expresión popular y contundente que hecha por tierra todo el brainstorming creativo que hacen en las agencias de ellos, 'duranbarbianas'", dijo y recordó: "Hace tres años que me pasa lo mismo".

"Si eso no es una campaña no sé que es. Es parte de lo que viene, como cuando la cagaron a palos a (sumujer) la 'Chipi'", sostuvo con ironía. Y amplió: "¿Cómo voy a mentir para no perder público?".



Ante la consulta de si se arrepintió de lo que dijo, contestó: "No, no, no, a mí no se me escapan las frases. Yo no soy ningún pelotudo, yo sé jugar a esto y cuando vengo a un medio sé lo que digo y lo que no digo". Desconcertado, Andy indagó: "Pero vos fuiste la única persona que yo escuché que defendió los bolsos de López..."



La respuesta de Brieva fue contundente: "No, yo no defendí los bolsos de López, yo me hice cargo de que eran de mi gobierno. No es lo mismo y no me siento orgulloso".