Cumberbatch no trabajará en películas en las que cobre más que sus compañeras

El de Claire Foy en The Crown y el de Michelle Williams en Todo el dinero del mundo fueron los casos más resonados de desigualdad salarial en estos días, pero no los únicos, la lucha por la igualdad de género pone el énfasis en este punto y, como todo en el mundo mediático, los famosos tienen voz y voto. Benedict Cumberbatch no solo opinó sobre la temática, sino que tomó posición.

El actor británico, que saltó a la fama como el Sherlock Holmes moderno de la BBC y que ahora es Doctor Strange en el universo Marvel, dijo que no volverá a aceptar papeles en proyectos en los que sus compañeras ganen menos que él.

"A partir de ahora voy a preguntar cuánto se paga a las mujeres en cada producción. Y si no cobramos todos lo mismo no voy a aceptar hacerlo", fueron las palabras de Cumberbatch a Radio Time.

Pero para el actor esa no es el único cambio que tiene que haber, y a la igualdad salarial añadiría que las mujeres tengan "posición en la mesa de decisiones".

Además contó que el próximo proyecto de Sunny March —la productora que dirige junto a Adam Ackland— es una historia con lente femenino y que si usar su nombre sirve para traer inversores, entonces lo aprovecharán para una serie de proyectos de mujeres.