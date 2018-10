Cruces, amenazas y pedido de disculpas en la interna de Radio Universal

El conductor del programa No se sabe nada, Ianek Mudzky, responsabilizó a los integrantes de La oral deportiva de un presunto complot para dejarlo sin Internet en la emisora que comparten: Radio Universal. Sin wi fi, Mudzky no pudo transmitir el programa radial por Internet, lo que lo hizo montar en cólera y llamó "fracasado" a uno de los integrantes de La oral...

"Mañana voy a hablar con la dirección de la radio. Hoy tengo el cable del wi fi apenas desconectado. Sé quién es. Sé que el tipo es un fracasado, pero no hay necesidad de ser tan fracasado y demostrarlo", dijo. La oral deportiva en su edición nocturna, es el programa que está antes de No se sabe nada con uso de Internet.

Gustavo Ricci, integrante de La oral deportiva, tomó el guante. Desde su cuenta de Twitter se dirigió a Mudzky. "No estoy ni ahí con la violencia. Pero te digo una cosa @IanekM. Te encuentro en los pasillos de la radio y me vas a decir en la cara todo lo que bocinaste anoche en tú programa. Soy de @laoraldeportiva y a nosotros se nos respeta".

En su respuesta, Mudzky se mostró más conciliador y le pidió disculpas. El comunicador habló luego con el líder de La oral deportiva, Alberto Kesman, y aclararon las diferencias.

Anoche, el conductor de No se sabe nada hizo referencia al tema y reiteró su pedido de disculpas. "Hablé con Alberto (Kesman) en buenos términos. Justo se dio que no había Internet. Lo que dije fue producto de la paranoia y dije que había un complot para que no saliéramos por Internet. Fue un error y me hago cargo. Me agarró en un mal día. Cuando uno se equivoca, está bueno reconocerlo", dijo.