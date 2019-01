Cruces de alta tensión en Punta del Este

Punta de Este no despidió el año en calma. Lejos de eso, el balneario top se convirtió en el escenario de los cruces más peligrosos del verano: el encuentro entre bellas figuras de la farándula rioplatense que se han declarado la guerra públicamente. Los episodios se produjeron en eventos distintos, pero no pasaron inadvertidos para los presentes que comentaron por lo bajo lo incómodo de las coincidencias. Las protagonistas son Nicole Neumann y Pampita, y Vitto Saravia y Silvina Luna.

Cruce 1: Nicole-Pampita.

La guerra entre la rubia y la morocha más famosas de la pasarela argentina lleva años, y Punta del Este insiste una y otra vez en cruzarlas. Pampita y Nicole Neumann coincidieron esta vez en la fiesta de la Revista Gente, que tuvo lugar en los jardines de Enjoy Punta del Este el viernes 28 de diciembre.

Tanto Pampita como Nicole estaban al tanto de la presencia de la otra y se evitaron durante toda la noche. Sin embargo, al momento de realizar las fotos para la publicación no tuvieron más opción que posar juntas. Pampita y Nicole estaban ubicadas en el centro de la imagen apenas separadas por la actriz Esmeralda Mitre. En el ambiente reinaba la tensión.



El año pasado, justo después de haber tenido fuertes choques en TV, se encontraron en el recital que dio Cristian Castro en Punta del Este. El cantante las saludó desde el escenario y hasta bromeó sobre la rivalidad entre ellas, que estaban ubicadas en las esquinas opuestas. Tras ese episodio, se supo que Pampita comenzó a pedir como condición para asistir a un evento que no estuviera su colega.

Cruce 2: Vitto-Luna.

Las dos modelos y djs eran grandes amigas, pero la relación quedó hecha trizas cuando una se puso en pareja con el exnovio de la otra. Desde entonces, Vitto Saravia y Silvina Luna no se pueden ni ver. Solo Punta del Este hizo posible el encuentro. Ocurrió en la exclusiva fiesta de Absolut, el sábado 29 de diciembre en La Susana.

La famosa chacra vip de José Ignacio recibió a decenas de celebrities por el lanzamiento de Absolut Drop, el nuevo producto de la marca de vodka. Entre las estrellas invitadas estaban Vitto Saravia y Silvina Luna, que no tuvieron más remedio que compartir el evento. Vitto fue acompañada por Manu Desrets, su actual novio y ex de Silvina, lo que hizo que el clima de fiesta no fuera tal para la modelo argentina.

Vitto y Manu se mostraron divertidos toda la noche compartiendo tragos y bailes con varios conocidos. Hubo “manitos”, besos y abrazos. Silvina, en cambio, se mantuvo con cara de pocos amigos y prefirió retirarse del evento poco tiempo después de llegar. Apenas posó para las fotos a las que se había comprometido con la marca y huyó visiblemente incómoda del lugar.