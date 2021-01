El cruce de Juan Miguel Carzolio y Graciela Bianchi por la vacuna contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las últimas publicaciones de Juan Miguel Carzolio en Twitter lo han mantenido en tendencia en esa red social desde este miércoles, y todo por un comentario que hizo en relación a los casos positivos de coronavirus en Uruguay y a la falta de novedades respecto a la vacuna.

"Sin novedades sobre la fecha de la vacuna, y con 946 casos nuevos, seguro que no son los reyes que muchos uruguayos esperaban", escribió en el Día de Reyes el periodista, conductor de Las cosas en su sitio de Radio Sarandí y parte del equipo de Polémica en el bar de Canal 10.

Sin novedades sobre la fecha de la vacuna, y con 946 casos nuevos, seguro que no son los reyes que muchos uruguayos esperaban. — Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) January 6, 2021

A partir de ahí se generó un intercambio con la senadora Graciela Bianchi, quien le recriminó: "¿Es necesario Juan Miguel? ¿Qué aporta? Este tw no está a tu altura". A lo que el periodista contestó: "No sabía que tenía la vara para medir la altura de los tuits, Senadora. La próxima la consulto antes de escribir. Aporta el sentir de mucha gente, incluso en parte que votó y confía en el gobierno, y ayer se fue a dormir más preocupada".

No sabía que tenía la vara para medir la altura de los tuits, Senadora. La próxima la consulto antes de escribir. Aporta el sentir de mucha gente, incluso en parte que votó y confía en el gobierno, y ayer se fue a dormir más preocupada. — Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) January 7, 2021

En paralelo, varios comentarios le llegaron a Carzolio por su publicación. Un usuario le achacó que "hace rato que esta derrapando. No es más el periodista objetivo", a lo que él contestó con un retuit: "Hoy, en otro caso de 'el periodista deja de ser objetivo cuando no dice lo que yo pienso'...".

A ese mensaje, otro tuitero le acotó que "el periodista deja de ser objetivo cuando su ideología le brota por los poros", y en este caso Juan Miguel señaló: "Difícil que me brote algo que no tengo". Las capturas de esto último comenzaron a circular y varios usuarios de la red lo trataron de "ignorante" por dar a entender que no tiene ideología, algo inherente al ser humano.