Cruce entre dirigente del PIT y Petinatti

El Secretario general del PIT-CNT y dirigente del Partido Comunista del Uruguay, Marcelo Abdala, publicó un video en su cuenta de Twitter convocando a todos los trabajadores a movilizarse para defender la democracia en Brasil. Como dirigente sindical y militante del Frente Amplio apoya al expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva; que está muy cercano de ser encarcelado por casos de corrupción.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo brasilero y con el compañero Lula”, dijo Abdala en su video. El comunicador Orlando Petinatti se contactó telefónicamente con el dirigente del PIT para charlar sobre el tema.

Pero Abdala terminó molesto con la entrevista por la forma en que cerró.

“Me llamo @OPetinatti para hablar de Lula y el golpe en Brasil. Le conteste. Parece no le gustaron mis respuestas. La comunicación venía bien pero me corto! Luego hizo sus comentarios, yo no estaba al aire. Lo llame y no contesto. Cómo se llama esto? Arrugada conceptual ?”, publicó Abdala en su cuenta de Twitter.

La respuesta no demoró en aparecer. Pettinati consultó a Abadala si la central sindical no pensaba también "defender la democracia" en Venezuela, donde, según el Mercosur, no existe garantías institucionales y la democracia ha sido afectada.

“Hola @MarceAbdalaCNT lo que escribís no se ajusta ni a lo sucedido. Para que quede escrito, te pregunté lo siguiente: "Ya que se van a reunir en defensa de la democracia de Brasil, ¿cuándo se reunirán en defensa de la democracia en Venezuela?" Escribí tu respuesta, asi la leemos”, respondió Petinatti.

Al aire, Abdala respondió que el Pit-Cnt defiende "todos los días" la democracia en Venezuela. Reafirmó que Lula "no es culpable" y que la democracia "corre peligro" en Brasil. Cuando Petinatti le consultó si en Venezuela también corre peligro, el sindicalista dijo que sí, pero que por motivos diferentes: "una derecha violenta".

Luego la comunicación se entrecorta y Petinatti resolvió interrumpir la la llamada.