Denuncias, defensas y respuestas: cronología del caso Juan Darthés

Ayer fue un momento histórico en Argentina. Minutos después de las 19.00, el colectivo Actrices Argentinas denunció a Juan Darthés por su violación a la actriz Thelma Fardín, cuando esta era menor y se encontraban en Nicaragua en una gira de Patito Feo. Pero esta no es la primera ni la única denuncia que ha recibido Darthés, ya que la actriz Calu Rivero, hace más de un año, viene hablando del acoso que sufrió por parte de su compañero de elenco, durante las grabaciones de la telenovela Dulce Amor.



A continuación, la cronología de los hechos.

12 de octubre de 2012 - Calu Rivero sale abruptamente de la telenovela "Dulce Amor"

Natacha se llamaba el personaje de Calu Rivero, una de las protagonistas de Dulce Amor, donde compartía elenco con Sebastián Estevanéz y Carina Zampini. En la tira diaria, era pareja del personaje de Darthés. Pero Rivero salió abruptamente de la ficción, y en ese momento se argumentó que ella había pactado irse, aunque los rumores apuntaron a una mala relación con su compañero de la ficción.

11 de noviembre de 2017 - Rivero denuncia que sufrió acoso sexual filmando la telenovela "Dulce Amor"

Luego de casi cinco años de silencio, Rivero contó lo que le pasó en la telenovela. Si bien no nombró a Darthés, dijo: “Nunca desmentí lo de Dulce Amor, voy a escribir un libro donde voy a hablar de eso. Lo de abuso sexual lo desmentí absolutamente, yo la verdad es que fui parte de acoso, lo viví en carne propia, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima, lo quiero contar, a mí me modificó porque tres años me alejé de la actuación”.

21 de noviembre - Juan Darthés rompe el silencio tras las declaraciones de Rivero

En diálogo con Intrusos, Darthés detalló que estaba llevando a Rivero a la Justicia por daños y perjuicios. "Lo estuve haciendo en su momento, pero después hubo un tuit aclaratorio que decía que no había nada malo conmigo y que nunca hubo acoso sexual, pero de todas maneras vamos a la justicia", dijo el actor. En esa fecha, la actriz Natalia Juncos también aseguró que el actor quiso sobrepasarse con ella mientras grababan una serie.

25 de noviembre - El abogado de Calu Rivero da precisiones sobre el supuesto acoso de Juan Darthés

El abogado de Rivero, José D'Antona, dijo en el programa Intrusos: "Tengo prueba documental que respalda a Calu Rivero. Durante la última escena de sexo que los actores tuvieron en la novela, en un momento dado el director, cuando Calu está encima de Juan, dice: 'corten, ¡Calu! ¿Y el texto?'. Entonces, ella le responde que cómo hace para decir la letra si él no paraba de besarla". La actriz tenía 23 años al momento de grabar la telenovela, estaba sola en Buenos Aires y era su primer papel importante en televisión.

13 de diciembre - Calu Rivero escribe una carta dirigida a Juan Darthés

Fueron "cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentar la catarata de agravios que recibe quien pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán, padre de familia, felizmente casado", escribió la actriz en un texto que publicó en sus redes sociales.

5 de enero de 2018 - María Valenzuela sobre el sufrimiento de Calu Rivero en "Dulce Amor": "Lloraba todas las noches"

La actriz María Valenzuela habló sobre el acoso que Darthés había ejercido sobre su compañera durante las grabaciones de la telenovela de Telefé. "Tengo motivos para creer en ella", dijo Valenzuela, sumándose a una serie de artistas que decidieron salir a "bancar" a Rivero.

9 de enero - Rivero explica por qué no denuncia a Darthés ante la justicia

"¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescrita. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible", explicó Rivero en una carta abierta que publicó en Twitter.

23 de febrero - Anita Coacci se suma a las denuncias y cuenta su experiencia con Darthés

La actriz Anita Coacci contó a través de su cuenta en Facebook una experiencia que vivió, en 1999, con el actor Juan Darthés, durante su participación en la serie Gasoleros. "Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante", añadió Coacci.

25 de febrero - Juan Darthés inicia acciones penales contra las actrices que lo acusan de abuso sexual

Juan Darthés anunció el inicio de acciones penales contra Natalia Juncos y Anita Coacci, las actrices que, como Rivero, salieron a acusarlo mediáticamente de acoso y abuso sexual. A través de su cuenta de Twitter, el actor de Simona anunció sus pasos a seguir. "Ante estas falsas acusaciones, acabo de contratar a Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra Ana Coacci y Natalia Juncos. Ana Rosenfeld sigue el juicio civil contra Calu Rivero", informó.

2 de marzo - Griselda Siciliani pide a Adrián Suar que tenga un "acto ejemplificador" contra Darthés

La actriz dijo en Intrusos que Adrián Suar, su expareja, estaba al tanto de lo que había pasado con Darthés durante las grabaciones de Patito Feo. Al ser consultada sobre una posible salida del actor de la tira Simona, Siciliani fue contundente: "No tengo idea de lo que va a pasar, pero Adrián es un gran hombre. Es todo lo contrario a un hombre violento o a un acosador, entonces... No se, yo espero de él un acto ejemplificador, aunque sé que no le gusta ser el verdugo".

3 de marzo - Juan Darthés le dice a Suar: “quiero demostrar mi inocencia”

El actor se encontró con el productor Adrián Suar y le dio su versión de los hechos, mientras la actriz Angela Torres, con quien compartía elenco en la serie Simona, dijo que no quiere grabar más escenas con Darthés.

4 de marzo - Guillermo Francella habla sobre las denuncias contra Darthés

"Es un tema delicado y cuando no sos protagonista de la situación, no está bueno responder de oído", dijo Guillermo Francella en un programa radial. "Hay que ser responsables en las respuestas. A mí esto de condenar... Para algunos parece que con las denuncias basta. A mí me gusta ser lo más respetuoso del mundo con estos temas, me gusta tener pruebas, que las denuncias se confirmen, que puedan ser constatadas".



6 de marzo - Gerardo Romano dice que los actores tienen derecho a dar "un beso con lengua" en una escena de sexo

"El Juan Darthés que yo conozco es un tipo familiero, buen tipo, tranquilo. Creo que nunca se habrá fumado un porro, no sé si nunca se fumó un tabaco, no sé si habrá tomado un whisky", dijo Gerardo Romano en una entrevista que generó polémica por sus declaraciones.

8 de marzo - Calu Rivero cuenta por primera vez en televisión su historia con Darthés

"Es importante ponerlo en contexto: esto fue cinco años atrás y la sociedad no estaba preparada para hablar de estos temas; lo que viví estaba completamente naturalizado, pasaba acá y en el mundo", dijo Rivero, quien contó que Darthés se sobrepasó en reiteradas oportunidades luego de que ella le hubiese dicho que no se sentía cómoda.

9 de marzo - Echarri sale a defender a Darthés: "Yo no voy a dejar de apreciarlo por lo que ha sucedido"

En la premiere de la serie Edha, Echarri dijo: "con el cariño personal que le tengo imagino el dolor que debe estar sufriendo (Darthés) y a mí me apena mucho. Yo no voy a dejar de apreciarlo por lo que ha sucedido, entonces quiero expresar las dos cosas: que estoy a favor de que las chicas puedan cortar con este tipo de tratos del hombre hacia ellas y me duele profundamente lo que él está viviendo", expresó el actor.

16 de marzo - Agustín Casanova habla sobre la "interna" de la telenovela "Simona"

El excantante de Márama y uno de los protagonistas de la telenovela Simona, que protagonizaron Ángela Torres, Gastón Soffritti y Darthés, dijo que "la energía que hay en las grabaciones se ven muy bien. Por eso me parece medio extraño lo que se habla", cuando se lo consultó por la "interna" que se vivía. También dijo que a Darthés se lo veía decaído por las acusaciones en su contra.

26 de marzo - Moria Casán habla sobre la mediatización del caso de Rivero y Darthés

La actriz y conductora Moria Casán dijo que no entendía el proceder de Rivero. "Pero como (el caso) prescribió, seguramente ella haya tenido que contarlo a los medios; me cuesta entender a las mujeres hoy, me parece que tienen un retroactivo que va más con la revancha que con el mejorar su postura porque mediatizan todo", dijo Casán. Aunque tampoco tuvo elogios para Darthés: "No es de mi simpatía, cuando decidí lanzarme a la política fue uno de los primeros en juzgarme de manera machista, hubo un alto grado de misoginia", recordó la actriz.

6 de abril - Romina Gaetani habla sobre el clima en las grabaciones de "Simona" y sobre Juan Darthés

La actriz Romina Gaetani habló con el programa Infama y dijo: "No me tienen por qué sorprender las denuncias (contra Juan), es algo muy personal, no me puedo meter, no sabría decirte si le creo a él". También aclaró que ella siempre va a estar del lado de la verdad; "yo escucho a la mujer y no la ninguneo", concluyó Gaetani.



17 de agosto - Rivero dice estar segura de que "la verdad saldrá a la luz"

"El dolor modifica a las personas. Yo cambié mucho, me volví una persona mucho más contenida, y lo digo con mucha pena. Perdí mucha gracia, perdí espontaneidad. La estoy recuperando y estoy haciendo un trabajo muy fuerte para volver a mí. Hace cinco años que hago terapia", contó la joven al actor Jey Mammon. También aclaró que la actriz Eva de Dominici se habia comunicado con ella para pedirle disculpas tras salir en defensa de Darthés.

10 de diciembre - Juan Darthés se queda sin abogado

Un día antes de conocerse la denuncia de la actriz Thelma Fardín, la abogada de Darthés, Ana Rosenfeld, anunció que dejaba de defender al actor. "Mañana presentare en Tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés", escribió en Twitter, y a una entrevista con Telefé Noticias, Rosenfeld dijo que dejó de creer en él.

11 de diciembre - Thelma Fardín acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, denuncian a Juan Darthés

El hashtag #MiráCómoNosPonemos se hizo tendencia gracias al colectivo Actrices Argentinas, que usó la frase para cerrar el video con el que la actriz Thelma Fardín hizo pública la violación de la que fue víctima por parte de Juan Darthés, cuando era menor. Sucedió en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y Darthés 45, y estaban de gira por Nicaragua con la tira Patito Feo.

Esa misma noche, Marcelo Tinelli, productor de la tira juvenil, dijo en la apertura de su programa, Showmatch: "Felicitaciones y ojalá se haga justicia. Acompañamos a Thelma, una excelente actriz. Es lamentable y terrible el caso. Me parece maravilloso que las actrices hayan acompañado este caso que además está denunciado en la Justicia de otro país. Acompañamos este pedido de justicia todos".