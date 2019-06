Crítica de Gonzalo Cammarota a Jorge Batlle abre la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Yo sé que la muerte nos mejora a todos, pero no me jodan con lo buen presidente que fue Jorge Batlle. Se fundió el pais con él al mando. Nos partió al medio". El comentario de Gonzalo Cammarota abrió la polémica en Twitter con cientos de respuestas divididas.

Yo sé que la muerte nos mejora a todos, pero no me jodan con lo buen presidente que fue Jorge Batlle. Se fundió el pais con él al mando. Nos partió al medio. — gonzalo cammarota (@Elcammarota) 14 de junio de 2019

Hubo quienes defendieron a Batlle y cargaron contra el conductor de Justicia infinita (Océano FM). " Leete el libro de Paolillo “Con los días contados”, Gonzalo. Jorge Batlle salvó al país del desastre y le dejó al Fa el crecimiento económico servido. Y si no le crees a Paolillo preguntale al mismo Astori", le respondió por ejemplo Álvaro Ahunchain, director teatral y panelista.

Otros fueron menos diplomáticos. "Cammarota, el estereotipo de joven progre: un boludo", le escribió un seguidor y comunicador recogió el guante. "Capaz boludo, de joven no tengo nada. Era joven en la época de Batlle, cuando las colas de dos cuadras eran para el pasaporte y no para entrar en la inauguración de H&M", escribió.

Capaz boludo, de joven no tengo nada. Era joven en la época de Batlle, cuando las colas de dos cuadras eran para el pasaporte y no para entrar en la inauguración de H&M https://t.co/4IVtTIJnFH — gonzalo cammarota (@Elcammarota) 14 de junio de 2019

Este otro comentario también generó una ola de respuestas. Algunos señalaron que en la actualidad siguen emigrando uruguayos.

"Parece que no la viviste", le escribió un seguidor sobre la crisis del 2002 y Cammarota respondió con ironía. "No, no la viví, estaba paseando por Europa con la plata de la renta de la que vivo", escribió.