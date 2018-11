La crítica sin filtro de Zaira Nara a Pampita por su look

Después de todo gran evento de gala que incluye a la farándula local, los conductores y panelistas televisivos dedican varios días a comentar todos los looks de la noche en cuestión.

Este es el caso de la reciente gala de Gente a la que asisten los llamados "personajes de año", las personalidades más destacadas del año 2018.

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain es figura obligada desde hace varios años, y es una de las favoritas tanto de los diseñadores, como del público y los críticos de moda.

Sin embargo, esta vez la producción de Morfi decidió seleccionarla entre las peores vestidas de la noche y Zaira Nara, conductora del ciclo, decidió darle la razón a sus "envidiosas" compañeras. "Tenía un vestido de (Marcelo) Giacobbe, que lo amo. Es un diseñador con el que me vestí para los Martín Fierro", introdujo la menor de las Nara.

Aunque Benito Fernández defendió la decisión de Pampita de usar el vestido blanco del diseñador favorito de Juliana Awada, Zaira no estuvo muy de acuerdo. Luego de aclarar que le parece que Adrohain suele ser de las mejores vestidas y que Giacobbe hace "unos vestidazos", fue honesta y dijo que no le gustó el look "nada, nada, nada, nada".

"Te pasa que para estas galas 'craneás' y pensás tanto que te puede ir bien o te puede ir mal. No es un vestido en el que me inspiraría. Seguramente se lo hizo con tiempo, pero a mí no me gusta", dijo Zaira y luego trató de explicar su criterio: "Hay muchos vestidos que en vivo son horribles, los ves y son un asco, decís 'qué berreta', pero en foto dan bien. Y al revés también".

"Le mando un beso a Caro, que es una bomba. Que no se enoje", cerró Zaira sin malicia y con su estilo simpático.