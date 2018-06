Cris Morena le hará un show homenaje a su hija Romina Yan

En septiembre se cumplirán ocho años de la muerte de Romina Yan. Cris Morena, su madre, no quiere pasar por alto la fecha y prepara un show homenaje para ese mes.

Sandra Mihanovich, Topa y Gerónimo Rauch son algunos de los que participarán en el show Vive Ro. "Se viene algo lindo, muy hermoso", dijo el animador infantil desde uno de los videos que subió la productora.

Algo importante, emotivo , poderoso se viene , se siente .

Estas listo?

VIVE RO 💜 pic.twitter.com/0BvlhVAV7P — CRIS MORENA (@soycrismorena) 1 de junio de 2018

Además serán parte del evento varios actores que trabajaron en Chiquititas, la tira en la que Yan fue protagonista entre 1995 y 1998. Vive Ro será el 5 de septiembre y aún no se ha informado el lugar.

Al respecto, y frente a una Cris Morena muy ansiosa, Mihanovich dijo: "Me encanta la idea, me parece increíble, va a ser muy emotivo. Voy a tratar de no llorar. Habrá una carga de emoción muy fuerte".