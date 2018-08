Cris Morena, emocionada hasta las lágrimas por el homenaje a su hija Romina Yan

"Preparar todo esto te moviliza muchísimo", aseguró ayer Cris Morena en una entrevista con Verónica Lozano, conductora del programa argentino Cortá por Lozano.

La productora de teatro y televisión y responsable de éxitos como Jugate Conmigo, Chiquititas, Casi Ángeles y Rebelde Way, entre una cantidad de otras producciones que apuntaban al público infantil, se encuentra preparando un especial sobre su fallecida hija, Romina Yan, quien participó en muchas de estas producciones.

"No tengo que llorar porque en realidad es muy alegre todo esto. Es transitar el dolor desde un lugar de vida”, le explicó a Lozano, mientras hacían un esfuerzo por no llorar la pérdida de su hija, sucedida hace ocho años. “Recordar es volver a pasar por el corazón, pero me encuentro con los músicos, con la gente de vestuario, me dicen: ‘Cris es como volver 25 años atrás’”, agregó Morena.

Entre la variedad de estrellas que aparecerán en este especial se encuentran Abel Pintos, Axel, Luisana Lopilato, Lali Espósito, Marcela Kloosterboer, Eugenia “China” Suárez, Facundo Arana, Peter Lanzani y Agustina Cherri. Ellos serán algunos de los protagonistas del recital ViveRo que se estrenará en setiembre en el canal Telefé, y seguramente se emita en Uruguay por el canal Monte Carlo.

“Estoy viendo todo el tiempo videos y fotos, eligiendo qué va y qué no va. Va a haber muchas cosas inéditas de nuestras vidas personales, que nadie vio, que por primera vez van a estar en las pantallas. Y elegir cada una de esas fotos, de esos videos, de esos recuerdos, o de esas palabras, te moviliza muchísimo, pero también es tenerla viva conmigo todo el tiempo”, detalló Cris Morena, cada vez más emocionada.

