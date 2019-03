La crianza new age de Natalia Oreiro: su hijo no juega con el celular y solo mira documentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro contó a revista Caras los secretos de la crianza de su hijo Merlín Atahualpa, de siete años. La uruguaya contó que el pequeño no juega con el celular ni otros dispositivos electrónicos y que en la TV solo mira documentales.

"A Ata le apasiona todo lo que es manual, él tiene con su papá un pequeño taller de carpintería en la casa. También va a un taller de arte a pintar, a hacer lo que le gusta. Con el papá hacen guitarras... tienen una conexión maravillosa. Ricardo está mucho con Ata y se disfrutan", contó la actriz.

"Una vez leí una leyenda que me gustó mucho. Una madre le dice a su hijo: ‘Ten cuidado por dónde caminas’. Y el hijo le responde: ‘No te olvides que yo sigo tus pasos’. Ata no juega con el teléfono ni me lo pide. Porque le damos otras opciones que le interesan mucho más, su taller de carpintería, por ejemplo, o aprender a andar a caballo. Yo no digo que mi camino es el que vale. Es el que intento construir. No es que dejo a mi hijo fuera de la tecnología, sólo elijo que mi hijo elija oficios en lugar de computación. No está ni bien ni mal. Es mi realidad. ¿Si mira televisión? Sólo documentales", concluyó a la publicación.