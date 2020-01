"No puedo creer que estoy vivo": el fan de Wanda casi muere ahogado en San Bernardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mariano de la Canal, más conocido por su personaje de "el fan de Wanda Nara", vivió un mal momento el sábado. En las playas argentinas de San Bernardo, el mediático debió ser rescatado por guardavidas tras sufrir un calambre en el agua que le impidió moverse.



Así lo relató el propio actor de la obra A toda risa, que se encuentra protagonizando junto a Gladys Florimonte. De la Canal grabó un video para sus historias de Instagram con el título "Casi muero", en el que detalló cómo fue ese momento de enorme susto.



"Me acaba de pasar algo terrible. De verdad que la pasé mal", contó el mediático, minutos después del hecho, cubierto con una toalla y con los ojos vidriosos.



"Estoy en San Bernardo haciendo temporada, me vine al mar un rato y me agarró un calambre en la pierna. No sabía qué hacer porque no podía moverme, me agarró desesperación. Estuve como cinco minutos sin poder moverme, el agua me tapaba porque tragué como tres litros", prosiguió, para luego dar un consejo fruto de la experiencia.



Así rescataron a @MarianoFanOK pic.twitter.com/QThCnU0f3c — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 18, 2020

"Gracias a Dios pude salir, me ayudaron. Pero la pasé mal. Gracias a Dios estoy vivo. Gente, disfruten de la vida porque uno no sabe cuándo nos vamos a ir", subrayó. Horas más tarde, ya en su departamento de la costa, De la Canal grabó un nuevo video en el que hizo referencia a quienes se mostraron escépticos de su historia, a pesar de que el periodista Ángel de Brito compartió en Twitter el video en el que se ve cómo el joven fue rescatado.



No puedo creer que estoy vivo !! La pase horrible pic.twitter.com/uL8puqXrj0 — Mariano De La Canal (@MarianoFanOK) January 18, 2020

"Lo que me pasó a mí fue de verdad. Le agradezco a tanta gente porque me estalló el teléfono e Instagram con muestras de cariño. Los amo, gracias por acompañarme siempre, y a la prensa también, que estuvieron preocupados y siguiendo esta noticia", concluyó.