Creador que "Votá al Maneco" aclara que no vota a Novick

Bryan Nuñez, el creador del jingle del momento, estuvo en el centro de la polémica político al aparecer junto a Edgardo Novjick y incluso le hizo una versión de su tema (Votá al Meneco) con la letra "Votalo a Novick".

Pero cuando el encuentro y el jingle improvisado comenzaba a viralizarse, Nuñez abrió una cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido y decir que no apoya al Partido de la Gente y no va a votar Novick.

Novick rompio la cancion del Maneco , rompe todo , mira si le vas a dejar el control del pais pic.twitter.com/R9dKETt20V — juaneco (@Juanecocaireli) 14 de junio de 2019

Nuñez explicó que fue al acto donde estaba el candidato del Partido de la Gente por invitación de un amigo. Y cuando le pidieron hacer una versión de su jingle, no quiso decir que no por "respeto".

"Voy a aclarar lo que están hablando, de que yo apoyo a Novick. Yo no lo apoyo a Novick. Fui a verlo y la gente empezó "ahí está el de Votá a Maneco". Todos empezaron con "foto", "foto" y en ese furor así, la gente se vino más para mí y estaba Novick allí. Y me dijeron que el hombre me quería conocer. Y yo sigo siendo yo, no hay vuelta. Fui lo saludé y me dijo: "¿Cómo sería un tema para Novick?" Canté ese pedacito por respeto a él", dijo Nuñez.

El cantante contó que hizo tema a Maneco Lovatto porque lo apoya como hombre y como ser humano.

"Sigo siendo lo que soy. Vivo en mi casa de madera como siempre. Nada ha cambiado para mí", añadió.