Courteney Cox interpretó la canción de "Friends" en el piano y se volvió viral: miralo

Uno de los pasatiempos preferidos de Courteney Cox es tocar el piano. La actriz suele compartir con sus seguidores las nuevas canciones que incorpora a su repertorio e incluso les pide recomendaciones de nuevas para aprender.



Esta semana, después de que le insistieran mucho, sorprendió a los fans de Friends al interpretar una canción muy especial para sus fanáticos. Se trata del "I’́ll Be There for You”, la canción de The Rembrandts que se convirtió en el tema de presentación de la serie, que se convirtió en una de las más exitosas de la historia.



Desde el living de su casa, acompañada por un guitarrista, Cox no solo tocó la canción sino que improvisó los aplausos que aparecen en el medio del tema para darle más energía. “¿Qué tal me salió?”, le preguntó a sus 10 millones de seguidores en Instagram.



En pocas horas el video obtuvo más de un millón y medio de “me gusta” y más de 30.000 comentarios, entre los que estaban los de David Beckham y la cuenta oficial de Friends. “¡Dios mío, Dios mío!”, escribió el futbolista acompañando sus palabras con emoticones de fuego y caritas con ojos en forma de corazón. Su amiga y compañera de elenco Jennifer Aniston también indicó que le encantaba la versión de Cox.



En el mes de noviembre la actriz, a quien le gusta recordar la popular serie que la lanzó a la fama, recreó una escena icónica de la tira que también enloqueció a los fans. “Feliz día de Acción de Gracias a todos, espero que estén pasando un día genial. Me siento muy agradecida, pero si recibo un maldito GIF más de ese pavo en mi cabeza, bailando como una maldita idiota, me voy a volver loca”, dijo la actriz, haciendo referencia al capítulo en donde su personaje se ponía el animal en su cabeza para sacarle una sonrisa a Chandler.



“De todos modos, ya que soy el símbolo del Día de Acción de Gracias, aquí tienen. Espero que los haga feliz”, continuó Cox quien se puso un pavo en su cabeza, anteojos de sol y comenzó a bailar, al igual que en la serie, despertando risas entre la gente y asombro por haberse animado a hacerlo en la vida real.