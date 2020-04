Coronavirus: Nacha Guevara contó cómo pasa su cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No padezco la cuarentena porque me gusta estar sola. Aunque estamos caminando terrenos desconocidos y eso puede ser una bendición también. La incertidumbre es una gran maestra, porque todas las posibilidades están abiertas", reflexionó Nacha Guevara en Cortá por Lozano , el ciclo que Verónica Lozano conduce en Telefe.

"El coronavirus nos iguala a todos; es muy democrático este virus . Hay que hacerse amigo del silencio. Somos una amenaza para la vida en este planeta. La lección es muy dura y tiene que haber un antes y un después", agregó, en relación a la pandemia que obligó al Gobierno a decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio.

A pesar de ser muy reflexiva, Nacha reveló que también se angustia. " Me entra por lo económico y por las mañanas. Cuando me despierto tengo temores y ansiedades y me saltan los fantasmas. Pero tengo técnicas milenarias. Es una experiencia que cada uno tiene que hacer por sí mismo. Una de las técnicas es ir al silencio, y saber que primero va a haber mucho ruido. Dejemos que la mente se desintoxique. La meditación es un viaje que solo uno puede hacer. Los invito a hacer silencio, que te enseña qué es verdadero y qué no. La incertidumbre está siempre, y la vida y la muerte van de la mano. Si recordáramos todos los días que somos mortales, aprovecharíamos más la vida", indicó.

En tiempos de cuarentena, Nacha reforzó su rutina de ejercicios. "Tengo mi cama de pilates en casa y también camino por el porche de la casa, voy vengo como una loca. Gimnasia liviana porque saltar como un mono no es lo mío. Hay que dormir bien, aunque cuesta porque físicamente nos cansamos menos. No miren noticias feas antes de acostarse. Y observo la naturaleza, una planta, una flor, el cielo. Y van a ver cuántas cosas increíbles suceden. Y observo a mis tres gatos que me acompañan. Estoy en contacto con mi familia. Hay que tener cuidado con la comida", advirtió. Y ejemplificó: "Trato de comer sano. Por ejemplo, hoy meriendo un jugo de papaya y frutilla, medio sándwich de muzzarella, berenjena y tomate en pan integral. La ansiedad te hace comer más carbohidratos".



Finalmente, Nacha contó que también se dedicó a ordenar placards, y limpiar papeles. "Entre esos papeles descubrí que el año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y sería lindo rendirle un homenaje cuando termine todo esto", lanzó.