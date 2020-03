Coronavirus: la indignación de Daniel Castro por la escasa prevención en Chuy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Castro se declaró sorprendido con el bajo nivel de prevención que se muestra en algunas localidades fronterizas frente a la amenaza del coronavirus.

En especial, el conductor de Telenoche se refirió a lo sucedido en Chuy, donde los free shops y los comercios continúan abiertos y la gente circula sin mayores recuados.

Luego de que el corresponsal del informativo en Rocha, Gerardo Martínez, diera cuenta de la situación, Castro aseguró este jueves: "Miren que es serio, esto. Hay una sensación de que ese pedido que se ha hecho de las autoridades sanitarias, la gente que sabe del mundo de la ciencia, lo que está pasando en Italia y en España. Nos están diciendo: ojo, tomen este en cuenta. La distancia social que hemos repetido hasta el cansancio y que es fundamental. Y de pronto describís que en la frontera con Chuy es todo normal", dijo y añadió que se debería hacer constancia a las autoridades de esta situación.



En redes sociales también se manifestó el periodista. "Uno trata de no escribir nada, si ve que no va a sumar algo en esta situación. Pero ver por ejemplo, las fronteras perforadas por indolentes e inconscientes, me hace pensar que, más que el virus, lo que nos va a terminar matando es la ignorancia", escribió.