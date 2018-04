El coqueteo entre Jimena Barón y Berlín, de La casa de papel

La visita a la Argentina de Pedro Alonso , el actor que interpreta a Berlín en la exitosa serie española La casa de papel , generó gran expectativa. Y eso se vio en las redes sociales y también en la pantalla chica y en la radio. El actor desfiló por algunos programas -y confusiones de por medio- generaron que tuviera un cruce telefónico con Jimena Barón digno de una telenovela, donde sus protagonistas se encuentran por primera vez a raíz de una equivocación.

Todo comenzó cuando el español, invitado a El diario de Mariana, contaba sus días de actor y de galán gracias a La casa de papel. En un momento, la panelista Karina Iavícoli le dijo a Alonso que él le había dado un "me gusta" en las redes sociales a Barón. No obstante, la panelista se había equivocado porque quien le había dado un "like" había sido su compañero de serie Jaime Llorente López (Denver).

En el programa de radio Perros de la Calle, Alonso y Barón mantuvieron una conversación amena al aire. "Soy muy fanática como todos los argentinos. La serie ha sido furor en nuestro país. ¡Qué nervios! ¡Hola Pedro!", dijo Barón en el aire. "Hola Jimena. Yo también estoy nervioso, es una buena forma de empezar a quererse", respondió Berlín.

Luego, Iavícoli le preguntó si tendría un "encuentro oculto" con Jimena y él retrucó: "Estoy muy enamorado, pero a mí me encanta jugar. Aunque llevo una vida con una medida profundamente espiritual. Mis amigos me dicen '¿qué te pasa Pedro?, ¿en qué te estás convirtiendo?, no bebés, no fumás, estás hecho un místico'. Llevo una vida muy recogida".