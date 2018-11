Copa Libertadores: la opinión de los famosos sobre la suspensión

Tras horas de incertidumbre, finalmente Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, comunicó que la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca se postergó nuevamente.

"Es una vergüenza que estemos hablando de esta situación por unos inadaptados, es unavergüenza la imagen que se ha mandado al mundo. Esto no es lo que queremos. Pero no están dadas las condiciones. No hay igualdad de condiciones. Hay un equipo que fue agredido. Queremos que se juegue cuando haya igualdad de condiciones", le manifestó el dirigente a Fox Sports

Famosos como Marcelo Tinelli y Florencia Peña, entre otros, se manifestaron en las redes - como ya lo habían hecho al momento de producirse los incidentes del sábadodurante la jornada de hoy, antes y después de conocerse la suspensión.

Celebro que no se juegue hoy. La igualdad de condiciones no está dada. Es tiempo de reflexionar para poder modificar. La violencia no puede estar naturalizada.Nunca.El fútbol es un ejemplo de eso. — Florencia Peña (@Flor_de_P) 25 de noviembre de 2018

HOY, en este momento, @CARPoficial y @BocaJrsOficial tendrían que decir, NO SE JUEGA. SIn pensar en ganar los puntos sin jugar, sin ningún tipo de ventaja y sin presiones de NADIE. Esto está totalmente desvirtuado. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 25 de noviembre de 2018

Se juega el partido. Ya lo vaciaron de pasión y alegria. Lo lograron. Rompieron todo. Ni esa alegria nos dejan. Que sigue? — JORGE RIAL (@rialjorge) 25 de noviembre de 2018