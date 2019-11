La contundente respuesta del Profe Piñeyrúa a Sergio Botana: "Creo en Daniel Martínez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Les voy a terminar perdiendo el respeto intelectual a Gerardo Caetano y a Ricardo Piñeyrúa", había expresado el senador electo Sergio Botana en su cuenta de Twitter. El mensaje fue publicado luego de un Facebook Live (una transmisión en vivo en redes) de Piñeyrúa mano a mano con el candidato Daniel Martínez, a quien ha apoyado públicamente.

Les voy a terminar perdiendo el respeto intelectual a Gerardo Caetano y a Ricardo Piñeyrúa. Por lo menos un poquito de consideración a la inteligencia del televidente. Pueden perder una elección. No pierdan una trayectoria de credibilidad — Sergio Botana (@sergiobotana) 5 de noviembre de 2019

Luego del fuerte mensaje de Botana, Piñeyrúa resolvió salirle al cruce con una contundente carta abierta en su cuenta de Facebook. Allí, el conductor de 13 a 0 y TvCiudad aclara que la transmisión que realizó con Martínez fue realizada "en mi carácter de adherente y no de periodista".

"No me gustará perder su respeto intelectual, por pensar diferente en aspectos de la política", continúa la misiva. También reafirma el apoyo al candidato del oficialismo: "En mi caso creo en Daniel Martínez y el programa del FA y lo defiendo sin agredir a nadie".

¡Mirá el mensaje completo!

Senador @sergiobotana, espero haya mal interpretado. Lo que vio no fue un programa periodístico en un canal de televisión. Fue un Facebook Live de Daniel Martínez, al que me invito para que lo acompañara mientras comunicaba sus ideas, en mi carácter de adherente y no de periodista, cosa que aclara al inicio.



Hace casi 50 años que comencé la militancia estudiantil, en la lucha por el boleto rebajado, estuve con el Frente Amplio desde su inicio, fui al exilio y a nadie he ocultado mi forma de pensar, la he declarado expresamente en cada lugar al que he ido, no está bien que ponga en juicio mi honestidad intelectual, no engaño a nadie.



Pero me preocupa su Twitter, no me gustará perder su respeto intelectual, por pensar diferente en aspectos de la política. Yo respeto sus ideas, su adhesión al Partido, que hayan sido respetuosos de la gente que durante 15 años eligió al Frente Amplio, como lo haremos nosotros, sí no gana nuestro candidato.



En definitiva, ambos queremos lo mismo, lo mejor para el País, el bienestar de los uruguayos, solo que pensamos en alcanzarlos por caminos diferentes y apoyando a candidatos diferentes, esas diferencias las tienen muchos y pueden caminar juntos. En mi caso creo en Daniel Martínez y el programa del FA y lo defiendo sin agredir a nadie.



Pero permítame decirle algo muy importante para mí, no estamos discutiendo ni de libertades ni democracia estamos discutiendo de economía, educación, seguridad para seguir adelante. Si peligrara la Democracia, la Libertad o la Soberanía, seguramente nos encontraremos hombro con hombro, como lo estuvieron en su momento los viejos dirigentes del FA con Wilson.