El controvertido consejo de Denisse Legrand a los críticos de TV Cuidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

TV Ciudad y en concreto "La letra chica" suele ser tema de debate en la red social Twitter. El contenido del canal de la Intendencia es señalado por la oposición política como funcional a los intereses del Frente Amplio y en ese sentido se ha expresado, por ejemplo, el edil blanco Diego Rodríguez.

La última polémica twittera sobre TV Ciudad tiene a Denisse Legrand como protagonista. La conductora de La letra chica 2021 respondió al usuario "Batllista Superstar" quien le increpó el la falta de pluralidad de TV Ciudad. "Cuando ganen la Intendencia de Montevideo van a poder hacer el canal público que quieren. Mientras, intenten no dar tanta vergüenza en redes".

El comentario generó amplias repercusiones. La primera, del propio Batllista Superstar. "No funciona así. Gane quien gane, estaría bueno que se garantizara cierta prudencia en el uso de los dineros públicos. Hacer proselitismo implícito queda por fuera de ella", escribió.

Legrand recogió el guante. "No te voy a explicar que quién gana define la política. El problema no es que el gasto no sea prudente, es que a vos te gusta", fue su respuesta.

Es muy básico:

Quien gana las elecciones es quien ocupa la representación política y por ende es quien toma las decisiones. ¿Acaso van a negar que esto es así? — Denisse Legrand (@ouicoucou) May 7, 2021

Cuando otros usuarios le pidieron explicaciones por su mensaje, al que consideraron poco democrático para el manejo de un medio público, Legrand respondíó en términos similares.

"Es muy básico: Quien gana las elecciones es quien ocupa la representación política y por ende es quien toma las decisiones. ¿Acaso van a negar que esto es así? Divino que quieran rebotar conmigo pero no soy quien toma las decisiones", escribió.

La comunicadora reafirmó también que trabaja en TV Ciudad en régimen de contratada y no como empleada de la Intendencia. "Denisse" se convirtió rápidamente en uno de los temas tendencia (trending topic) de este viernes.