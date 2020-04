Controversia por un tuit de Esteban Batista que insultaba a Iliana Da Silva y a Fernanda Cabrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El descargo de Iliana da Silva contra lo que llamó un "linchamiento" en su contra generó una controversia lateral. Es que desde la cuenta oficial de Twitter del basquetbolista uruguayo Esteban Batista se lanzó un comentario muy duro hacia la periodista y también hacia su compañera Fernanda Cabrera.

En concreto, el tuit comentaba la noticia de El País en los siguientes términos: "Gorda imbécil y operata del Fa!!! y la otra comunista de Cabrera... igualitas... unas basuras e hipócritas".

Si bien el comentario fue borrado pocos minutos después, muchos seguidores hicieron captura y comenzaron a hacerlo circular por la dureza de su contenido.

Finalmente, Batista aclaró que el autor de los insultos habría sido su (ahora ex) community manager y pidió disculpas a las periodistas involucradas. "Claramente, la persona que antes me manejaba la cuenta cometió el error de utilizarla y escribir desde allí en lugar de hacerlo desde la suya propia. Pido a las personas mencionadas de cualquier modo. No escribí ese tweet, que no representa el espíritu de esta cuenta en la que SOLO menciono mi actividad deportiva y, en contra o favor de lo que sea, lejos estoy de expresar ese tipo de opiniones", escribió.