Contrapunto de Laura Raffo con periodista de TV Ciudad: "Eso es lo que tú dices"

La candidata multicolor para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, hizo una recorrida este martes por el barrio Marconi donde dialogó con algunos medios en rueda de prensa.

La periodista Mariana Abreu, de TV Ciudad, consultó a Raffo por un supuesto "parate" en los realojos de asentamiento que están a cargo del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda. Y a partir de ahí se generó un picante contrapunto con la candidata.

"El problema de vivienda lo planteaban los vecinos. Se han parado algunos realojos por parte del gobierno nacional por cuestiones de presupuesto, ¿qué opinión le merece ese tema?", preguntó Abreu.

"Ya me los has consultado y yo ya te he respondido que el trabajo es conjunto. Que el Ministerio de Vivienda por supuesto que está más que comprometido. Me he juntado con la ministra de vivienda en muchas oportunidad y el tema de los asentamientos, que son 330 en Montevideo y que han crecido en los últimos años, es una absoluta prioridad", respondió Raffo.

Pero el intercambio no quedó ahí. "Pero se han parado (los realojos)", dijo Abreu y Raffo refutó: "Eso es lo que tú dices. No se han parado. hay muchos en proceso de aprobación y quizás a veces los vecinos están siendo mal informados de lo que sucede".

El periodista Leo Sarro compartió el video del contrapunto: