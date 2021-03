El contraataque judicial de Álvaro Navia tras conflicto con Gaspar Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conflicto entre Álvaro Navia y Gaspar Valverde continuará en la esfera judicial y al parecer, con demandas cruzadas. Valverde ya presentó un reclamo civil en el entendido de que entre ambos había una "sociedad de hecho" para la presentación de formatos a Canal 10. En caso de no haber acuerdo en la audiencia de conciliación, las partes irán a juicio por "daños y perjuicios".

Pero del lado de Navia también habrá un reclamo. Aunque sin entrar en detalles, lo adelantó la esposa del humorista en De taquito: "Álvaro lo elevó directamente a la Justicia. Confiamos en la Justicia", dijo Vanina Escudero en el programa radial.

De acuerdo a allegados, Navia busca llamar a responsabilidad judicial a quienes hablaron del diferendo. En concreto, al actor y conductor le molestó una declaración de Karina Vignola en Algo que decir (Teledoce) quien definió lo sucedido entre Navia y su marido como una "estafa".

En virtud de su amistad, Valverde y Navia presentaron juntos a Canal 10 los formatos Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo.

A finales de año pasado, cuando Navia se instaló en Uruguay, la relación comenzó a deteriorarse. "Un día me llamó por teléfono y me dijo: "No estás más en La peluquería y de Polémica te quieren sacar. Así que fijate, andá a hablar, hacé algo". Yo quedé atónito. Porque soy mucho de los códigos y del espalda con espalda. Si somos amigos y venimos trabajando juntos en esto, no entendí cómo en ese momento se olvidó de todo eso y me soltó la mano", declaró Valverde a Sábado Show.