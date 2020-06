El consejo de Susana Giménez ya sin yeso: "No suban escaleras en pantuflas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Susana Giménez contó feliz que ya le sacaron el yeso, después del accidente que sufrió semanas atrás en La Mary, su casa en Punta del Este, Uruguay. La diva de los teléfono se cayó mientras subía las escaleras en pantuflas y con las manos ocupadas, ya que sostenía en una a su mascota Rita y en la otra su cartera. Como consecuencia, sufrió una luxación de uno de sus codos y tuvo que ser ingresada en el Sanatorio Cantegril para ser atendida.

"Me sacaron el yeso. De a poco voy recuperando mi vida normal. Todavía hay movimientos que molestan. Cada tanto uso un pañuelo para descansar el codo, pero ya estoy muchísimo mejor. ¡Gracias a todos los que se interesaron y me mandaron su saludo después de mi caída!", escribió junto a un video donde se la ve disfrutando de un hermoso día de sol junto a sus perros. "Y por favor, si van a subir una escalera no lo hagan con pantuflas y las manos ocupadas", agregó riéndose de ella misma.

Si bien los días en el país del otro lado del río arrancaron complicados, Susana parece estar encontrando cierto grado de paz. En las imágenes que pueden verse en su cuenta de Instagram se la ve alimentando a los peces en un muelle mientras sus mascotas revolotean entre el pasto y el agua. "Vamos a llamar a almorzar. ¡Almuerzo! No los molesten a los pescaditos que me extrañaron. Qué grandes que están. Pescados vengan", se escucha decir a la diva. Este es el segundo posteo que hace para llevar tranquilidad a sus seguidores, ya había compartido imágenes en el gran parque de La Mary pero, en esa oportunidad, aún tenía el yeso.

Susana viajó el 23 de mayo junto a su hermano Patricio a Uruguay en medio de las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio tomadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, motivo que generó una catarata de críticas. Los Giménez volaron en un avión privado y acordaron con autoridades uruguayas realizar una cuarentena de 14 días porque en el país vecino hay pocos casos y la gente puede circular más libremente. Ante el accidente de la diva, tanto Patricio como ella no pudieron cumplir con el aislamiento. En el centro médico, le realizaron el test de Covid-19 a la diva de los teléfonos y dio negativo.



Si bien hubo rumores de que la diva iba a volver al país unos días para ver a su traumatólogo, Alejandro Druetto, ella misma descartó esa versión al hablar con LA NACION la semana pasada : " No voy a volver por el momento".​