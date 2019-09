Se conocieron las primeras imágenes de Claudio Paul Caniggia junto a Sofía Bonelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del famoso escándalo que Claudio Paul Caniggia protagonizó junto a su exmujer, Mariana Nannis, el exfutbolista argentino se mostró dispuesto a abrir un nuevo capítulo en su vida amorosa. El sábado pasado, el programa argentino Infama difundió las primeras imágenes de Caniggia junto a su nueva pareja, la modelo y periodista Sofía Bonelli. Allí se podía ver a ambos en un restaurante de Puerto Madero, en Buenos Aires.



"Se había rumoreado que se iban a Brasil, pero ese viaje se canceló y Claudio Paul Caniggia se fue a festejar la primavera a Puerto Madero", explicó el periodista Diego Esteves en el programa argentino. Además, los panelistas comentaron que, ahora que el exfutbolista presentó los papeles de divorcio en la Justicia argentina, ya se siente cómodo como para mostrarse en público con su actual pareja.



Según informan los medios argentinos, Caniggia y Bonelli están juntos hace más de cinco meses, aunque la relación recién fue oficializada la semana pasada cuando el exfutbolista solicitó un bozal legal para que Nannis no pueda nombrar, en los medios, ni a él ni a su pareja.



Nannis, quien hoy se encuentra nuevamente en su casa de Marbella, sigue dando notas de prensa, donde asegura que Caniggia es un adicto a las drogas y que Bonelli es responsable de llevarlo por el mal camino.



"No se puede divorciar acá [por Argentina] porque nuestro domicilio conyugal es en Marbella", aseguró Nannis. "No es que no me quiero divorciar. Mi objetivo es salvar al padre de mis hijos. Me casé, formé una familia de 30 años y le voy a dar otra oportunidad. Después, puede estar con quien quiera. Pero yo no puedo seguir con un adicto, no quiero que me peguen un golpe y me maten. Quiero a una persona normal", agregó la semana pasada en el programa de televisión de Mariana Fabbiani.

Recientemente, Nannis ofreció una polémica entrevista en el programa de Susana Giménez, donde aseguró que Caniggia fue violento con ella. Ante estos dichos, la semana pasada el exjugador afirmó: "Demostrémoslo en la Justicia, como debe ser, si hubo violencia de género, pero con evidencias, con pruebas. No va a haber ninguna prueba jamás, porque nunca cometí violencia de género ni contra ella ni contra otra mujer".