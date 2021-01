Connie Ansaldi y Luciana Salazar se dijeron de todo: "Antes eras un gato simpático"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luciana Salazar volvió a ser protagonista de las noticias de chimentos esta semana. Primero fue por sus comentarios sobre Martín Redrado, quien habría intentado acercarse a ella nuevamente mientras estaba en otra relación, y ahora fue por el fuego cruzado con Connie Ansaldi.

Todo empezó por las declaraciones que, en relación a lo de Redrado, hizo Ansaldi en el programa Los Ángeles de la mañana. "No están bien. Partamos de esa base. Todo el descargo que hizo el otro día al aire. Hasta que entendí de quién estaba hablando, no tenía ni pie ni cabeza. Me reía al ver la cara de los de alrededor que la estaban escuchando", dijo Connie sobre el discurso que Salazar había dado en Polémica en el bar de Argentina.

"La verdad es que no es gente que esté bien o en sus cabales... Nadie expone a una niña a esto. A nadie con dos dedos de frente se le ocurre hacer algo así", aseguró la filosa periodista.

Luli utilizó su cuenta de Twitter para responder los agravios, y compartió una serie de capturas de viejos tuits en los que Connie la elogiaba. "¿Qué te pasó Connie Ansaldi, la desquiciada soy yo, o vos? ¿Que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de política. ¡Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", escribió.

Que te paso @connieansaldi, la desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo mas y que me adorabas, a decirme barbaridades publicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de politica. Te metiste en la grieta vos sola, una pena! pic.twitter.com/Rk8d58TLPW — luciana salazar (@lulipop07) January 7, 2021

"Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT", fue el brutal contraataque de Connie.

"Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. El perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son más que miserables, resentidos y retrogradas. Si a 'la mente abierta de Connie' no le gusta algo que decís, por más que se lo digas con respeto y altura, te bloquea. Creo que bloqueó a más de medio Twitter por lo que me comentan. Primero se lo puse por chat privado y me bloqueó sin contestarme. Tolerancia 0", siguió Salazar.

Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era en gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT. https://t.co/PAZWOVVkeh — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) January 7, 2021

Cuestionada por usar el término "gato", Ansaldi le dijo hoy a De Brito en su programa que "para mí (el término) sí es simpático… Yo le podría haber dicho cosas cien mil veces más hirientes. Se ofende por lo de gato y no por lo de operadora política". Igual sus palabras no convencieron y la abogada de Salazar, Ana Rosenfeld, le avisó que la demandarán.