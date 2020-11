Conmoción de comunicadores uruguayos por el fallecimiento de Maradona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fallecimiento de Diego Armando Maradona en Buenos Aires a los 60 años conmociona al mundo por estas horas. En Uruguay, periodistas deportivos y comunicadores de diversa índole se volcaron a redes sociales para manifestar estupor por la noticia y resaltar sus cualidades futbolísticas en contraste con su poca habilidad para construir una vida feliz fuera de las canchas.

"UN EJEMPLO EN TODO! En la cancha: su genial impronta y la infinita adhesión a su selección.UNICO. Fuera de la cancha:un testimonio para que jóvenes vean el destrozo perverso de la droga. Estimo que fue víctima y no victimario. Aún cuando varios "campeones de la moral" no compartan", escribió el periodista Javier Màximo Goñi.



Paola Bianco se declaró conmocionada por la muerte del 10 argentino. "Que difícil ser Maradona. Que difícil tener todo y aún así no ser feliz. Espero que ahora si lo seas y que la prensa deje en paz a tu familia", escribió la conductora en Twitter.

"Qué tristeza loco, chau Diego, Gracias por tanto", expuso el actor Robert Moré. En términos similares se expresó Damián Herrera: "No va a morir nunca. Gracias, Diego", escribió el periodista.



"Murió Maradona . Terminó la vida de un ídolo extraordinario del fútbol que luego emprendió una loca carrera de autodestrucción . Una descompensacion terminó con su vida en la casa que se recuperaba de una operación en la cabeza .La pelota no se mancha", fue la reflexión de Jorge Traverso.

"Murió Maradona. En el 2000 se salvó de milagro en Punta del Este. En el 2018 lo dieron por muerto en Rusia. Ahora no habrá desmentidos. Se fue el Dios del fútbol mundial. El 2020 sigue dando golpes.", escribió Alejandro Figueredo.

"Se fue el más grande!!! Siempre lo recuerdo cómo jugador. Una bestia. El mejor de mi infancia!!! QEPD Maradona", escribió Federico Buysan.

Julio Ríos, Martín Charquero, Ana Inés Martínez, entre muchos otros, también compartieron sus sensaciones en un día de luto para el fútbol mundial.

