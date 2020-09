Confuso choque de Romina Malaspina; luego de negarlo, confesó: "Me quedé dormida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Romina Malaspina, la modelo y conductora de Canal 26 reconocida por sus atuendos de alta temperatura en el noticiero, sufrió un accidente esta madrugada, en el barrio porteño de Palermo, al chocar su vehículo contra un ómnibus. La colisión no provocó heridos de gravedad.

Según testigos y la confesión de ella misma, Malaspina se quedó dormida en su camioneta Jeep Renega, de color blanca, e impactó contra un colectivo de la línea 166 en Avenida del Libertador y Dorrego, en la esquina del campo argentino de polo.

Pero lo llamativo es que en la mañana cuando comenzó a circular la versión, la modelo y conductora negó haber chocado. “No soy yo. Qué raro. Es el mismo auto pero de otro color: el mío es negro", sostuvo la ex Gran Hermano al portal Teleshow.

Horas después, sin embargo, y ante la aparición de fotos que la mostraban a bordo de la camioneta tras el choque, Malaspina se volcó a las redes sociales y manifestó: "Estoy bien gracias a Dios, en reposo en casa, más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación".

Las primeras imágenes del choque que trascendieron mostraron a los vehículos con daños leves. Según pudo saber La Nación, Malaspina contó a sus allegados que estaba circulando a esas horas de la madrugada porque estaba llevando a su gato, que no se encontraba bien, a una guardia. Sin embargo después, el estudio de abogados que la representa, Trimarco, sostuvo que la joven estaba yendo a una producción de fotos cuando se produjo el siniestro y que "no se encontraba alcoholizada ni había consumido ningún tipo de estupefacientes".

Más tarde, la conductora confirmó que el sueño le jugó una mala pasada. “Me quedé dormida”, afirmó en un audio que le envió a Sandra Borghi, que lo reprodujo en Nosotros a la mañana.



"Yo, con el noticiero, me acuesto tarde. Me levanté muy temprano, y en el camino a casa me quedé dormida”, continuó sobre el accidente que tuvo este viernes por la mañana con el interno 32 de la Línea 166.