Confunden al marido de Pampita con un hombre en situación de calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pampita Ardohain está disfrutando de sus primeros días de convivencia con su esposo, Roberto García Moritán, tal como contó hace poco. En su programa, Pampita Online, la modelo explicó cómo fue que el domingo el empresario gastronómico se quedó afuera de la casa, sin llave. Barby Franco, que vive a pocas cuadras y pudo ver la situación, entonces llamó a la conductora para avisarle que había "un joven con gorrita" sentado en su puerta, pensando que se trataba de un hombre en situación de calle.

"¡No soy la única que deja al marido afuera!", dijo Franco entre risas, mientras señalaba sutilmente a Ardohain, por la pantalla de Net TV. Así fue como empezó a narrar la divertida anécdota que compartió con la top model. "Desde la semana pasada hay un chico que se queda a dormir en las puertas de las casas porque no tiene a dónde ir, y entonces cuando pasé por la casa de Caro y vi a un joven sentado en su puerta con una gorrita puesta, y pensé: 'Uy, ahora le tocó a ella'", expresó la pareja de Fernando Burlando.

Mientras la jurado del Súper Bailando no podía contener la risa, Franco continuó con su relato: "La llamé y le pregunté si quería que llamemos a la policía. Entonces ella se fue a fijar a las cámaras de seguridad y me dijo: '¡Ay! ¡Es mi marido!'". Luego le tocó el turno a Ardohain de explicar lo sucedido: "Los domingos yo estoy sola con los chicos y estaba intentando dormirlos. Entonces nunca escuché el celular, él me había avisado que estaba en la puerta, y su llave la tenía mi hermano".



Con mucho humor, la modelo explicó que su flamante marido no quería hacer ningún ruido porque sabía que era el horario de la siesta de los chicos, y por eso no tocó el timbre y decidió esperar. "Se quedó ahí esperando, pobre, y dormir a los chicos toma un rato, mínimo cuarenta minutos. Cuando me avisó Barby, bajé con los nenes y le abrimos", contó la modelo con humor. Y cerró con un detalle gracioso sobre la reacción de Moritán: "Él se puso contento porque vos dijiste que era 'un joven'".