Confirmada la separación de Patricia Wolf y Agustina Zuasnabar

A tres años de la boda, Patricia Wolf y Agustina Zuasnabar pusieron punto final a la relación. Luego de que surgieran los rumores, la noticia fue confirmada por el entorno de la modelo. De hecho ya no conviven.

De acuerdo a los informantes, la separación se produjo en buenos términos y no hubo terceras en discordia. Una crisis de desgaste en el vínculo se instaló hace algunos menos y la pareja no pudo resolverla. Finalmente, resolvieron el punto y aparte a su vínculo.

Wolf y Zuasnabar se conocieron en 2017 y el anuncio de su relación sorprendió en cuanto la modelo, hasta ese momento, había tenido largas relaciones con hombres, entre ellos el productor musical Danilo Astori hijo.

"Me enamoré de la persona, no de una mujer. Me enamoré de ella, pero da la casualidad que es mujer, fue algo muy natural para mí", declaró Wolf en su momento.

La pareja resolvió llevar al altar su amor en marzo de 2018. La celebración, que fue simple, mostró a las dos novias radiantes vestidas de blanco.