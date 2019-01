La confesión de Mirtha Legrand: "Me hice adicta al WhatsApp

En su primer programa de televisión del 2019, Mirtha Legrandcontó que por primera vez en su vida tiene una adicción. "Me he hecho adicta al WhatsApp", le contó entre risas a sus invitados. "Yo no he sido adicta a nada en mi vida, pero con esto sí".

La diva reveló que le gusta mandar mensajes y que es una forma nueva que descubrió para comunicarse. "Me da la oportunidad de decirle a la gente, que nunca antes le dije, que la quiero y lo que siento por ellos. Cuando escribo estoy como inspirada, me encanta"

"Le escribo a gente del ambiente con la que he tenido buena relación. Les mando un beso, un abrazo, les comento cosas mías, les cuento que estoy haciendo en ese momento. Es un acercamiento fabuloso".

Connie Ansaldi quiso saber si Mirtha usaba emojis en sus mensajes. "No, no me pidas eso", le contestó la diva mientras se reía. ¿Y con quién se manda mensajes La Chiqui?. "Con Susana, a las 3 o 4 de la mañana, o con mi hermana. Total después duermo la siesta, como Perón".

La reina de los almuerzos también utilizó este medio de comunicación para preguntarle a sunieta por los más recientes rumores de romance que surgieron entre Juana Viale y Luciano Cáceres. "Yo le pregunté y me dijo que no. Le pregunté por WhatsApp y me dijo que eran muy compañeros".