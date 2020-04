La confesión hot de Andrea Ghidone sobre el sexo virtual en cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los días de cuarentena han cambiado la rutina de todos, hasta en los niveles más íntimos. Es lo que le ocurrió a Andrea Ghidone, que reveló que al estar transcurriendo los días de cuarentena lejos de su pareja, no tuvo más alternativa que animarse a practicar sexo virtual.

La bailarina y productora confirmó en Algo Contigo que se encuentra en pareja con un caballero en Buenos Aires, pero en las últimas semanas ella se instaló en Montevideo para pasar la cuarentena cerca de su hija, y la distancia ha dificultado las cosas en la pareja.

Al ser consultada en particular sobre el sexo virtual, Andrea no tuvo reparos en rescatar las virtudes de esta práctica. "Hay que implementar todo. Si total mañana te agarra el coronavirus y ya no estás más. No hay que quedarse con la duda. Ya estamos grandes y hay que desmitificar y normalizar situaciones", defendió.

"Si uno tiene un contacto sexual con alguien hoy es a partir de esa manera", razonó. Y remarcó que si bien ella se "ha cuidado mucho a lo largo de los años para no quedar expuesta" con videos o fotos enviadas a parejas, hoy al menos tiene "las explicaciones por si se llegan a filtrar". "¡Algo hay que hacer!", cerró generando las carcajadas del conductor Luis Alberto Carballo.

Ghidone regresó a Montevideo luego de bajar su exitoso espectáculo Madame Tango en Calle Corrientes de Buenos Aires. Está aguardando que termine el período de cuarentena para poder reponerlo.

¡Mirá el video!