Oscar González Oro: "Alberto Fernández me dijo: 'Uruguay no es la solución"

En una entrevista con tramos muy emotivos, el comunicador argentino Oscar González Oro, radicado en Uruguay desde el año pasado, contó a Jimmy Castilhos los pormenores de su venida.

Reveló que el presidente de su paìs, Alberto Fernández, le manifestó su malestar con la decisión del "Negro". "Mi presidente que es amigo y hablo, se enojó, obviamente se enojó. Yo le dije tengo derecho a elegir dónde vivir. Me llamó (Fernández) y me dijo; Uruguay no es la salida", contó.

Luego añadió que eligió Uruguay para vivir porque le "daba más seguridad". "No creo en la vacuna rusa", dijo en referencia a la Sputnik V, la inoculación por la que optó el gobierno de Fernández.

Más tarde le mostró Castilhos su cédula de identidad uruguaya y no ocultó su emoción. "El día que me la entregaron (por la cédula) me emocioné. Porque es mi primer documento no argentino que tengo en mi vida¨, puntualizó.

Con la voz quebrada, agradeció el recibimiento que tuvo del pueblo uruguayo desde su llegada el 7 de agosto.