La conclusión de Kesman sobre el "fondo blanco" del hincha de la IASA

El mariscal quedó sorprendido, como la mayoría de los usuarios de Twitter que lo vieron, con un video viral en el que se ve a un hombre haciendo "fondo blanco" del pico de una botella de whisky.

En principio, el relator comentó impactado: "¡Impresionante jaja! Yo no me animo, y no recomiendo la prueba. El hombre estaba de fiesta, anda a saber q paso después, en vez de ir a rezar a un templo se habrá ido a un 'keko'".

Sin embargo, después de estudiar bien el video, Kesman notó que había un truco. El hombre, que lucía una camiseta de Sud América, al parecer no estaba tomando whisky sino que era té, pero sin hielo en este caso. "Si te fijas en el pico de la botella te das cuenta qie es ¡TE! ¡Pero estuvo ingenioso!", escribió Alberto

Mirá el video;