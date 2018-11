Comunicadores molestos con "bajada política" de Roger Waters

El histórico recital de Roger Waters en Montevideo dejó también una estela de polémica en redes sociales debido a las reiteradas referencias políticas que el músico británico hizo sobre el escenario.

Arremetió contra Donald Trump, Jair Bolsonaro, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) y la política de Israel sobre el territorio palestino. Y en lo local, se declaró a favor de los "indígenas uruguayos" y llamó a respetar los derechos humanos en relación a los desaparecidos durante la última dictadura.

En redes sociales, los elogios por la calidad musical y técnica del show fueron casi unánimes, pero al mismo tiempo no fueron pocos los comentarios críticos por la "bajada de línea" de Waters. Entre ellos de algunos comunicadores.

"Me encantó el show de @rogerwaters. Fue histórico. Sólo no me gustó que me haga una lista de personas con quiénes me tengo que enojar, porque son “los malos”. Se eduardogaleanizó Roger", escribió el periodista ex Santo y seña, César Bianchi, uno de los asistentes al show.

El periodista Gerado Sotelo (Carve y Canal 10) escribió en Facebook una reflexión dedicada al músico. Bajo el título "No lo arruines, Roger", Sotelo menciona con ironía los defectos del sistema capitalista contra el que "batalla" Water estando en usufructo de sus virtudes.

Juanchi Hounie, conductor de Fácil desviarse (Del Sol FM) también señaló con ironía las contradicciones entre el discurso y la apuesta escénica de Waters.

Pero quizás fue Orlando Petinatti el más duro de los críticos al discurso de Waters, en especial por su postura sobre el conflicto en medio oriente. El conductor de Malos pensamientos lo comparó con Richard Wagner, músico y escritor alemán que tuvo una fuerte prédica antisemita y fue inspiración para Adolf Hitler.



Fernando Invernizzi, periodista ex Algo contigo, también asistió el sábado al Centenario y se mostró sorprendido con la bajada política de Waters.

"Gran show de #rogerwaters , sigue siendo un tremendo artista, vigente. Lástima que se meta en temas políticos pero con una mirada tuerta, mirando con un solo ojo, como el comandante del submarino de Perfect sense. No escuché ninguna crítica a Maduro, Cuba o al gobierno de Ortega en Nicaragua. Tampoco a la Reina y al Servicio Secreto británico. ¿Qué tienen de diferente el SS inglés y la CIA? Juegan en el mismo equipo, ¿no? Fui a verlo por su impresionante calidad artística, no por su visión política la cual no comparto en un 90%. Como también en su momento supe escuchar y concurrir a shows de Los Olimareños, Zitarrosa, murgas, Silvio Rodriguez o Viglietti pese a no concordar con su ideología. Me encantó el show, aunque personalmente disfruté más algún show que vi en el Exterior en los que habló menos", escribió en Instagram.