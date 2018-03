El comunicado "mala onda" de Dalma Maradona a los medios en la previa de su casamiento

Parece que Dalma Maradona no está disfrutando de la previa de su casamiento. En la ceremonia civil se angustió porque a pesar de que intentó mantener los detalles en secreto, los medios se enteraron de la ubicación y se presentaron a cubrirlo.

Ahora, horas antes de la fiesta de este sábado, Dalma Marodona y su novio quieren mantener el bajo perfil y enviaron un comunicado a los medios que busca evitar su presencia.



La cronista Maite Peñoñori, de Los ángeles de la mañana, compartió el mensaje oficial que difundió la empresa que organiza la boda, a cargo de Claudia Villafañe.



"El día de la boda los novios no saldrán a saludar a la prensa por lo que se entregarán fotos e información sobre la misma entre el domingo y el lunes. Agradecemos no asistir al lugar para no entorpecer el tránsito vecinal ni el ingreso de invitados", dice el texto.

Todavía está en duda la presencia de Diego Maradona. Ayer, su abogado explicó que están esperando el permiso del club donde es DT para poder viajar, ya que el sábado hay fecha.