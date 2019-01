El comunicado de la expareja de Rodrigo Romano tras nueva difusión de video íntimo

Rodrigo Romano otorgó una nota este miércoles al programa Algo contigo, donde dio a entender que su expareja, Fernanda Del Río, es la responsable de viralización de sus videos íntimos. Horas después, aparecieron nuevas imágenes filtradas del relator y la mujer emitió un comunicado para deslindarse de la difusión de ese tipo de contenido.

"No tengo, ni he tenido vinculación alguna con la divulgación del material objeto del presente conflicto. Es por ello que, a través de esta misiva, ruego a los medios de comunicación que no se me adjudique dicha difusión, por cuanto será la justicia de nuestro país -en la cual confío profundamente - la que deberá determinar las responsabilidades en función de las distintas personas y comportamientos adoptados", asegura el documento.

La mujer agrega que ha ofrecido a las autoridades su teléfono celular para que sea objeto de pericias de parte de la policía especializada.

En el texto, de tres puntos, Del Río reafirma que fue víctima de "violencia", algo que Romano niega enfáticamente.

Luego de cinco años juntos, la crisis de pareja entre Romano y Del Río estalló el pasado 26 de diciembre cuando Del Río descubrió chats comprometedores del relator con otras mujeres. Ella responsabiliza a alguna de esas chicas por la viralización.

Lee el comunicado completo:

En mérito a los hechos de público conocimiento, la reciente declaración del Sr. Rodrigo Romano en el programa "Algo contigo", y a consecuencia de la nueva divulgación de material audiovisual con contenido íntimo de aquel, a la opinión pública y a los distintos interesados, informo que:

1 - Con el Sr. Romano mantuvimos una relación afectiva durante cinco años, la cual finalizó con los hechos de violencia física y psicológica que fueran denunciados y constatados en la órbita judicial a cargo del Juzgado Letrado de Familia Especializado de 8vo. Turno, y a raíz de los cuales con fecha 6 de enero del presente, la honorable sede dispuso una prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio de él hacia mí, por un plazo de 180 días y radio de 500 metros, la cual se encuentra vigente.

2 - No es otro mi interés que dicha medida se respete y que el vínculo con el Sr. Romano finalice, razón por la cual afirmo enfáticamente, -y tal como quedará evidenciado en la órbita correspondiente - no tengo, ni he tenido vinculación alguna con la divulgación del material objeto del presente conflicto. Es por ello que, a través de esta misiva, ruego a los medios de comunicación que no se me adjudique dicha difusión, por cuanto será la justicia de nuestro país -en la cual confío profundamente - la que deberá determinar las responsabilidades en función de las distintas personas y comportamientos adoptados".

3 - Por último, el calvario que he sufrido en estos últimos días, no hacen más que agravar los episodios de violencia a los que he sido sometida, razón por la cual me abstuve de brindar la única verdad de los hechos en forma pública, haciéndolo en las esferas en las que este tipo de situaciones deben de resolverse.