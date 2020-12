Se complica futuro del programa de Julio Ríos en 1010 AM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Las voces del fútbol se extendió este martes por apenas unos 15 minutos. En ese tiempo, el conductor Julio Ríos hizo un sentido editorial en la que dio cuenta de complejas negociaciones con la emisora 1010 AM, lo que podría significar el final del ciclo en esa radio.

"Hoy no estamos ánimo en Las voces del fútbol para hacer el programa", dijo Ríos. El periodista contó que contrata el espacio a la emisora. "Nosotros pagamos el espacio. Uno tiene que pagar para trabajar".

En un año marcado por la crisis sanitaria y sus efectos en diversos sectores de la economía, Ríos contó que en los comienzos de la pandemia, la emisora le hizo un descuento pero actualmente mantiene el mismo precio por el alquiler.

"Estamos ante una negociación que no podemos abordar de ninguna manera. No es que no queramos, no podemos. Nunca en mi vida me voy comprometer a algo que después no voy a poder cumplir. Al mismo tiempo, uno siente esa sensación de que a veces no se valora el trabajo que este grupo hace. Capaz que es una cosa que uno experimenta", aseguró.

"Quienes dirigen la radio tienen todo el derecho del mundo en pedir el dinero que ellos consideran que tienen que pedir por el espacio. De la misma forma en que no tiene todo el derecho del mundo en plantarse y defender una cosa elemental que es la dignidad", agregó.

"No siempre el show debe continuar. Hoy no tenemos ganas de hacer el programa", dijo más adelante. Especuló con la posibilidad de que Las voces del fútbol no regrese a 1010 AM si no prosperan las negociaciones.

"Tal vez hoy sea el final. Tal vez no", dijo. "Dios siempre sabe elegir el camino más sabio. Por si es el último programa, gracias por el apoyo en estos años, gracias por escucharnos y elegirnos", dijo.

Sobre el final reveló que de no llegar a un acuerdo con una emisora, no descarga emigrar nuevamente. "Siempre vamos a intentar volver, sea acá o en el lugar que Dios determine que sea. Si por ahí eso no se da, lamentablemente tendré que colgar la mochila en la espalda e irme al exterior. Como ya me he ido en anteriores oportunidades. Una más. Es cierto que no tengo 30 ni 40 años, pero nunca va a estar el temor de luchar por las cosas que uno cree y siente", finalizó.