El comentario de Mirtha Legrand que atragantó a Flor Peña sobre el poliamor

La definición de "poliamor" que Florencia Peña instaló en los medios luego que la amante de su novio filtrara chats que evidenciaban la relación paralela, sigue dando que hablar en el medio argentino. Invitada el domingo a Almorzando con Mirtha Legrand, la actriz y jurado debió hacer frente a varios comentarios de la diva que la atragantaron durante el almuerzo televisivo, aunque pudo salir airosa no sin pasar zozobra.

“Tengo una vida muy intensa. Me hubiera gustado mantenerlo en secreto. Pero el machismo hace que yo sea una pobrecita y del otro lado, hay un macho que la pasa bárbaro. Y no es así. Cuando uno acuerda un pacto con la pareja es de igualdad”, comenzó Peña sobre su relación de "poliamor" con Ramiro Ponce de León, padre de su tercer hijo, Felipe.

“Esto que pasó es que salió a la luz y no debería haberlo hecho pero nosotros la pasamos muy bien juntos”, reconoció la jurado del Bailando. Ahí, "La Chiqui" tiró una pregunta que provocó una incómoda reacción en su invitada. “¿Cómo trascendió eso?”, quiso saber la conductora. “No quiero hablar de eso para no darle entidad”, salió del paso, Florencia.

“Estarás de acuerdo que no es común. Yo soy de otra generación, no lo entiendo. Que otra mujer se acueste con tu marido es bravo", comentó Legrand. Y Peña defendió su postura. “Quiero ser honesta con mi naturaleza. No creo que vaya a estar sola con Ramiro hasta que me muera. Tampoco quiero convencer a nadie”, concluyó.