El comentario desafortunado de Zaira Nara sobre un integrante de BTS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Zaira Nara se convirtió en tendencia en Twitter. ¿Por qué? Por un motivo poco feliz: la conductora hizo un comentario desafortunado sobre Kim Seok-jin -uno de los integrantes de la banda coreana BTS- en Morfi, todos a la mesa y las fanáticas del cantante le expresaron su indignación en las redes sociales . Una cadena de tuits interminable la tildó de "xenófoba", razón por la cual ella realizó luego un fuerte descargo virtual.

Ads by



Todo empezó a raíz de la noticia de que Jin había sido elegido como el " hombre más lindo del mundo". El cantante y bailarín coreano se quedó con el primer puesto porque logró mayor cantidad de votos en el ranking del sitio King Choice, ganándole a los actores Ian Somerhalder y Chris Evans.



El cocinero Rodrigo Cascón hizo una suerte de enigmático y dio pistas para revelar quién era el hombre de 27 años catalogado como el más bello de todos. Cuando terminó con el misterio y mostró la foto del cantante coreano, Nara dijo: "Me defraudaron, me siento estafada". Y agregó: "Es parecido al Chino Leunis con un poco de polvo blanco, de ése que te ponen cuando estás con la cara muy brillosa".

Cascón la interrumpió y le dijo: "No digamos nada negativo porque nos van a matar en las redes", dando a entender que las fanáticas de la banda coreana siempre está atento a lo que se dice sobre sus ídolos. La modelo volvió a hablar y quiso hacer una humorada: " Afeitemos al Chino a cero, pongásmole base blanca y te digo que tiene los rasgos chinos", para enseguida corregirse y enfatizar que el joven es coreano. Mientras tanto, el conductor hacía caras parecidas a las de Jin, y simulaba hablar en chino.



Después Nara elogió la belleza del intérprete: "Es un lindo muchacho. Tiene buena boca, buenos ojos, buena mandíbula, y además sabemos que el K-pop es un fenómeno a nivel mundial". De esta manera, mientras en la pantalla la charla se vivía con tranquilidad, en el mundo virtual ya empezaban a llegar los primeros comentarios negativos: "Que alguien le avise a Zaira Nara que decirle a un coreano 'chino' y llamarlo 'Chin chun chan' cuando tiene un nombre es de lo más xenófobo, racista y clasista que existe. Vergüenza dan", escribió una usuaria de Twitter.



A través de Twitter, la hermana de Wanda Nara aclaró: "Evidentemente nadie que escribe vio el programa. La comparación fue con el "chino" Leunis, como también antes comparábamos a un actor con mi marido. Las redes van muy rápido, tanto que es más fácil juzgar que ver un programa completo. Lamento que se mal entienda".

evidentemente nadie que escribe abajo vio el programa. La comparación fue con el “chino”leunis, como tmb antes comparábamos a un actor con mi marido. Las redes van muy rápido, tanto q es +fácil juzgar que ver un programa completo. Lamento q se mal entienda https://t.co/76fXinsfIr — Zaira (@zairana) 5 de diciembre de 2019

A las pocas horas volvió a tuitear con una disculpa más concreta: "Lamento muchísimo el mal entendido que se generó sobre la lista de 'los hombres más lindos del mundo'. Vuelvo a aclarar que cuando digo que parecía 'chino' me refería a mi compañero 'chino Leunis' y siempre destaqué que Kim Seok-Jin tenía hermoso rasgos".

Lamento muchísimo el mal entendido que se generó sobre la lista de “los hombres más lindos del mundo”. Vuelvo a aclarar que cuando digo que parecía el “chino” me refería a mi compañero “chino Leunis” y siempre destaqué que Kim Seok-Jin tenía hermoso rasgos. (Sigue) https://t.co/ErbjbJGcMf — Zaira (@zairana) 5 de diciembre de 2019

Y luego continuó: "De hecho también destaco que me parece un lindo chico. Más allá de eso , quiero pedirle disculpas a quien se haya sentido molesto o herido por mis comentarios. Muchas gracias".

De hecho también destaco que me parece un lindo chico. Más allá de eso , quiero pedirle disculpas a quien se haya sentido molesto o herido por mis comentarios. Muchas gracias ♥️ — Zaira (@zairana) 5 de diciembre de 2019

El pedido de perdón no concluyó con esas palabras, ya que luego Nara sorprendió a todos replicando un posteo del Centro Cultural Coreano, quienes le agradecieron que se haya comunicado con ellos para conocer más sobre la cultura coreana. "Les agradezco el apoyo y la contención . Es una cultura que respeto y admiro mucho", les respondió la modelo.



Finalmente, sus compañeros de Morfi también le dieron aliento con mensajes llenos de elogios. Leunis le escribió: "No conozco una mujer más luminosa y bien intencionada en el medio. La mejor compañera que pudiera tener". Y agregó: "No existe el mal entendido porque no existió ninguna expresión desafortunada. Lo vi una y otra vez. Sos todo Zai". También Paulo Kablan se mostró a su favor: "Que haya gente que escuche mal puede pasar. Pero que un grupo de personas se dedique a agredir a buena gente y a una gran profesional como @zairana es inaceptable".